La Sub DDI Las Flores desarticulo una red de piratas del asfalto

LA SUB DDI LAS FLORES DESARTICULÓ UNA RED DE PIRATAS DEL ASFALTO: CINCO DETENCIONES TRAS UNA INTENSA INVESTIGACIÓN

En el marco del Proceso Penal N° 715-22, personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Las Flores el pasado 26 de febrero de 2026, tras una ardua e ininterrumpida labor de inteligencia criminal, la Sub DDI Las Flores logró la desarticulación total de una peligrosa organización delictiva dedicada al robo y desguace de camiones, logrando un saldo de cinco detenciones clave que ponen fin a una red delictiva de gran escala.

Esta investigación se inició en febrero del año 2022, a raíz de la denuncia radicada por un vecino oriundo de la ciudad de Las Flores, quien sufrió la sustracción de su camión en inmediaciones de la colectora de la Ruta Nacional N° 3. Tras meses de tareas de inteligencia, se dio paso a la fase preliminar de la operatividad en septiembre de 2022, con la ejecución de cuatro allanamientos simultáneos en las localidades de González Catan, Cañuelas, Las Flores y Lobos. Dichos procedimientos resultaron en el secuestro de material probatorio de alta relevancia para la causa, destacándose la incautación de dispositivos de telefonía móvil y una camioneta Toyota, identificada como el vehículo de apoyo logístico utilizado para la sustracción del rodado original. Asimismo, se logró el decomiso de dispositivos inhibidores de señal, tecnología empleada por la organización para neutralizar los sistemas de rastreo satelital, junto a otros elementos de convicción que permitieron dar continuidad al proceso penal.

Tras el análisis pericial de los dispositivos móviles incautados, realizado mediante la herramienta forense UFED, se obtuvieron elementos de interés que permitieron identificar fehacientemente a otros miembros de la estructura criminal.

Tras consolidar las pruebas obtenidas en las etapas previas de la investigación, el pasado 26 de febrero de 2026 se ejecutaron tres nuevos allanamientos de manera simultánea, los cuales culminaron con un saldo total de cinco detenciones. Dichas medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del Dr. Juan José Suárez, en el marco de una instrucción dirigida por la UFI N° 9, bajo la titularidad de la Dra. Laura Margaretic, ambos pertenecientes al Departamento Judicial de Azul. El primero de los operativos, radicado en la ciudad de Cañuelas, permitió el secuestro de nuevos elementos de interés criminalístico; mientras que los dos restantes tuvieron lugar en la localidad de González Catán: uno sobre un galpón presuntamente destinado al acopio y desguace de los vehículos sustraídos, y el segundo en un domicilio particular. Como resultado de este despliegue, el personal policial hizo efectiva la detención de cinco ciudadanos masculinos en las localidades de Lobos (apellido Fregeido), Cañuelas (apellido Carrizo), Las Flores (apellido Suárez) y González Catán (apellidos Galeano y Di Marco), quedando todos los imputados a disposición inmediata de la magistratura actuante.

En lo que respecta a la situación procesal de los involucrados, permanecen bajo entera disposición de la magistratura interviniente. Todos los causantes se encuentran a derecho en el marco de las actuaciones judiciales, mientras que la Sub DDI Las Flores mantiene activas las diligencias de rigor con el fin de lograr el total esclarecimiento de los hechos, sin descartar la identificación y detención de nuevos partícipes o nexos vinculados a esta red delictiva.

