30 de agosto de 2025

BM – sábado 30 de agosto

JUEGOS BONAERENSES 2025: CLASIFICADOS A LA FINAL DE MAR DEL PLATA EN CULTURA En el marco de la Etapa Regional de Juegos Bonaerenses edición 2025 que se llevó a cabo ayer viernes 29 en la ciudad de Bolívar, Las Flores obtuvo la clasificación en distintas disciplinas culturales, un hecho que alegró a la nutrida delegación que, en horas tempranas, viajó a cumplimentar con la zona de competencia que colocó a los ganadores florenses en la ciudad de Mar del Plata. Clasificaron para la instancia final provincial que se disputará del 12 al 17 de octubre en la “ciudad feliz”: en la disciplina Malambo Sub 18, Bautista Bassi; en Danzas Folklóricas Sub 18, Ariadna Pedernera y Tomás Davant; en Danzas Folklóricas Adultos Mayores, Alejandra Coda y José Orlando; en Cocina Plato Principal Sub 18, Juan Cruz Fernández y en Pintura Sub 18. Renata Bullilaqui. La Secretaría de Deportes y Cultura de la Municipalidad de Las Flores felicita a toda la delegación florense, a participantes, profesores y jurados, que representaron de manera destacada a nuestra ciudad.

