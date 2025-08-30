Candidato Lemma: “Quiero lo mejor para mi ciudad porque quiero que los pibes no se vayan…”

En “El Periodístico” del día de la fecha, conversamos con quien va 1° en la lista de candidatos a concejales Bernardo Lemma. Ante la realidad a nivel nacional sobre el caso ANDIS, dijo:

“Sobre el caso ANDIS se desconoce la veracidad de los audios, entiendo que no es casualidad que sea justo antes de las elecciones, Durán Barba decía que se daban estos ataques 15 días antes de una elección, y estamos con esa coincidencia…Esperemos que la justicia actué como tiene que actuar. Hasta el momento son sólo audios y no hay pruebas. Fijate que se suspendió a este personaje (Spagnuolo) la verdad que no hemos tenido buenas experiencias con este organismo y espero que quien quede a cargo le ponga más onda y dedicación…Esto marca que cuando el peronismo no está en el poder, y lo veo desde que tengo uso de razón, cuando le hacían marcha a Cristiana era una marcha con cacerolazos, cuando estaba Macri que no soy defensor lo atacaron rompiendo todo con piedras, cuando estaba Alberto Fernández y su nulo apoyo a los jubilados tampoco lo atacaron mucho…tengo compañeros de trabajo que están en las antípodas de lo que pienso y me llevo muy bien con ellos, nos ponemos de acuerdo o no, pero prima el respeto ante todo…” Sobre la actitud si ingresa en el HCD, dijo: “La principal ordenanza que estamos trabajando hoy funciona como una escribanía con el oficialismo con 8 concejales, se vota lo que ellos quieren y generan situaciones donde hay proyectos interesantes para trabajar y no se tratan como corresponde, ejemplo; proponíamos brindar servicio de calidad para los grupos de motorhome que nos visitan y nos respondieron que no porque había que hacer obras que no valían la pena, según el concejal Pees que me guardo mi opinión, hablaba de tirar árboles para dejar lugar…También tratar de que las habilitaciones comerciales sean gratuitas y en 24 horas de manera digital, es algo que funciona en otros municipios, hoy uno abre su negocio con lo que ello implica y te la complican con el tema de las habilitaciones… Tengo un caso de un comerciante conocido, invirtió 3 millones de pesos y está preocupado porque tiene miedo que vayan y se lo clausuren. Otro punto es la construcción, no son ideas locas, las tomamos de otros municipios. Hoy todo se hace de forma digital y disminuye el tiempo burocrático. La construcción es una movida muy importante que motiva, porque trabaja el transporte, el corralón, los albañiles, lo estamos trabajando y es una ordenanza para ser tratada con mucha seriedad…” Por otro lado: “Hoy tenemos una sola concejal que es Luciana y no tiene sentido armar proyectos y que se encajonen, se complica el diálogo, a veces se sobrecarga todo y no es efectivo, creo que este año vamos a ampliar la presencia en el HCD para seguir llevando transformaciones…una bol…. Sabias que los empleados municipales todavía no pueden descargar su recibo On line en el siglo XXI, hay que modernizar. Tiene que pedirlo en la secretaria de personal, no cuesta nada…Lo mismo la locura de la Planta de Residuos, como se está trabajando, cada dos meses vamos y no cambia nunca nada. Cuando presentamos un proyecto te dicen que sí y no cambia nada. Los empleados no cuentan con la protección que necesitan. Se pinchan con agujas, se lastiman, usan jabones que encuentran en la línea, entendes el nivel de locura que te estoy hablando, esto es contado por ellos, tengo la foto del baño, la tengo, nadie me puede decir que no… el jabón que tal vez usaste vos en tu casa, es el que ellos están usando es para higienizarse en la planta…y el Sindicato que los tiene que defender, está en la lista del oficialismo…me resulta doloroso que trabajadores que la están pasando mal, se pongan agresivos por tocar estos temas, lo vamos a tocar en el HCD…”

Sobre como lo recibe la calle, dijo: “Con la calle estamos re bien, re bien, con expectativas, uno se expone a distintas cuestiones y cuando nos escuchan hablar de ideas diferentes, hay mucha gente que nos recibe muy bien. Hay gente que nos dice que vota a Gelené porque les da una bolsa de comida. Y bueno, ya es una costumbre. Los que terminan haciendo un comentario así es porque tienen compromisos…” Sobre lo que le pide la gente: “La gente reclama trabajo, es impresionante. Hablamos de brindar mejores servicios en la laguna, habilitar rápido comercios. En marzo del año pasado pedimos la cartelería en ruta sobre el Parque Industrial, a más de un año se puso un solo cartel, y es claro que no alcanza. El secretario de producción si no está trabajando está en una montaña. Tendría que estar todos los días en Buenos Aires golpeando puertas en las oficinas.

En el conurbano hay muchas industrias cansadas de la inseguridad y tenemos la posibilidad de brindar un lugar aquí… Conversando con Guillermo Montenegro, nos contó que en Mar del Plata hay chicos que están exportando, estos chicos hacen unas parrillas en el parque industrial gracias a servicios que hizo una empresa privada y ellos exportan a Nueva Zelanda…vamos a tratar de ser nexo con el municipio, hay veces que hacemos reclamos como en Anses y solucionamos, a disposición de todos, mas allá que pensemos distintos, primero que nada esta nuestra ciudad y quiero lo mejor para mi ciudad porque quiero que los pibes no se vayan, que encuentren acá un futuro prometedor, o que estudien y vuelvan…”

ENTREVISTA COMPLETA A BERNARDO LEMMA

