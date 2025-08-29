Concejo Deliberante: fue aprobado un importante subsidio para la obra de entubamiento del Canal 17 de Octubre

El Honorable Concejo Deliberante llevó a cabo el pasado jueves por la noche la última Sesión Ordinaria del mes de agosto en la cual se trataron 21 puntos del Orden del Día. Entre ellos se incluyeron: 2 Comunicaciones del Ejecutivo, 1 Comunicación Oficial, 1 Expediente de Asuntos Particulares, 4 Proyectos de Ordenanza, 3 Proyectos de Comunicación, 2 Proyectos de Resolución y 4 Despachos de Comisión (3 de Comisión Plenaria y 1 de Legislación y Reglamentación). Asimismo, ingresaron 4 expedientes en 48 horas, correspondientes a un convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia (Departamento Ejecutivo), un Proyecto de Resolución (derivado a Comisión Plenaria), un Proyecto de Comunicación (derivado a Comisión Plenaria) y un Expediente de Vecino (derivado a la Comisión de Legislación y Reglamentación para su análisis). Cabe destacar que el primero de estos expedientes tratado fue aprobado por unanimidad. Se trató de un Proyecto de Ordenanza que convalida el convenio de obra municipal para el entubamiento del Canal 17 de Octubre, en el tramo comprendido entre Avenida Presidente Perón y Avenida Independencia. «Se convalida un subsidio del Ministerio de Infraestructura bonaerense de hasta 478.171.424,72 pesos destinado a financiar la ejecución del proyecto de obra municipal entubamiento del Canal 17 de Octubre entre Avda. Pte. Perón e Independencia», se leyó desde Secretaría. También hubo lugar para los homenajes ya que fue reconocida la Prof. Ileana Zacarías, directora de la agrupación de danzas urbanas «Bailando con el Alma» y un grupo de alumnas por su destacada participación en el torneo internacional «Dance 4ever», desarrollado en Cancún, México. El homenaje buscó poner en valor el compromiso y la dedicación de la institución, que fomenta el desarrollo artístico de las bailarinas en un espacio de crecimiento y formación. Junto a la Prof. Zacarías estuvieron Angelina Lailhacar, Maia Gavazza, Renata Merceré, Malena y Celina Miller, Florencia Loviso y Floriana Guerrero Defilpo.

Fuente: Prensa HCD

