Escribanía o Libertad – Vos elegís

En Las Flores queremos un Concejo que escuche, debata y represente a los vecinos.

Por eso presentamos 5 propuestas claras para transformar nuestra ciudad:

1️⃣ Quitar tasas absurdas al comercio local.

2️⃣ Renegociar el cálculo del alumbrado público.

3️⃣ Redirigir el 10% del presupuesto de obras públicas a salud y educación.

4️⃣ Eliminar tasas de construcción para incentivar la obra privada.

5️⃣ Ejercer un control real sobre los gastos del Ejecutivo Municipal.

No vamos al Concejo a levantar la mano. Vamos a defender tu bolsillo, tu salud, tu educación y tu futuro.

Tu voz en el Concejo, tu futuro en Las Flores.

