Escribanía o Libertad – Vos elegís
Esp. Publicitario
En Las Flores queremos un Concejo que escuche, debata y represente a los vecinos.
Por eso presentamos 5 propuestas claras para transformar nuestra ciudad:
1️⃣ Quitar tasas absurdas al comercio local.
2️⃣ Renegociar el cálculo del alumbrado público.
3️⃣ Redirigir el 10% del presupuesto de obras públicas a salud y educación.
4️⃣ Eliminar tasas de construcción para incentivar la obra privada.
5️⃣ Ejercer un control real sobre los gastos del Ejecutivo Municipal.
No vamos al Concejo a levantar la mano. Vamos a defender tu bolsillo, tu salud, tu educación y tu futuro.
Tu voz en el Concejo, tu futuro en Las Flores.