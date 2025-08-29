29 de agosto de 2025

Escribanía o Libertad – Vos elegís

3 horas atrás Fm Alpha

Esp. Publicitario

En Las Flores queremos un Concejo que escuche, debata y represente a los vecinos.

Por eso presentamos 5 propuestas claras para transformar nuestra ciudad:

1️⃣ Quitar tasas absurdas al comercio local.
2️⃣ Renegociar el cálculo del alumbrado público.
3️⃣ Redirigir el 10% del presupuesto de obras públicas a salud y educación.
4️⃣ Eliminar tasas de construcción para incentivar la obra privada.
5️⃣ Ejercer un control real sobre los gastos del Ejecutivo Municipal.

No vamos al Concejo a levantar la mano. Vamos a defender tu bolsillo, tu salud, tu educación y tu futuro.

Tu voz en el Concejo, tu futuro en Las Flores.

