Fútbol de inferiores: se juega este sábado la quinta fecha

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la quinta fecha1 minuto de lectura
(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la quinta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el predio de El Hollín el local recibirá la visita de Juventud Deportiva. En el predio «Héctor Cuburú», El Taladro enfrentará a Barrio Traut. En cancha de Juventud Unida, el albirrojo jugará ante Atlético y finalmente en el estadio del CEF Nro. 6 Avellaneda se las verá ante Ferro únicamente en Sub-9 y Sub-11 ya que los «rojitos» aún no cuentan con el resto de las categorías. Se recuerda que la primera fecha, postergada en su momento por la lluvia, será reprogramada.