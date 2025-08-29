29 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la quinta fecha

1 minuto de lectura
1 minuto atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la quinta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el predio de El Hollín el local recibirá la visita de Juventud Deportiva. En el predio «Héctor Cuburú», El Taladro enfrentará a Barrio Traut. En cancha de Juventud Unida, el albirrojo jugará ante Atlético y finalmente en el estadio del CEF Nro. 6 Avellaneda se las verá ante Ferro únicamente en Sub-9 y Sub-11 ya que los «rojitos» aún no cuentan con el resto de las categorías. Se recuerda que la primera fecha, postergada en su momento por la lluvia, será reprogramada.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

La comunidad educativa del CEF Nro. 6 homenajeará al Prof. Mauricio Juárez

8 minutos atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

BM – viernes 29 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Novena a San Ramón Nonato en el Templo Parroquial

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la quinta fecha

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La comunidad educativa del CEF Nro. 6 homenajeará al Prof. Mauricio Juárez

8 minutos atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

BM – viernes 29 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Novena a San Ramón Nonato en el Templo Parroquial

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.