BM – viernes 12 de septiembre

LAS FLORES PRESENTE EN LA REUNIÓN DE REFERENTES MUNICIPALES CONVOCADA POR EL CONSEJO PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD En la jornada de ayer, Las Flores participó de la reunión con referentes de áreas municipales de discapacidad convocada por el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad (COPRODIS) y que tuvo lugar en el Centro Cultural Islas Malvinas de La Plata. El objetivo del encuentro fue generar un espacio de diálogo, intercambio y construcción de propuestas frente a la suspensión arbitraria e injusta de Pensiones No Contributivas (PNC). El encuentro tuvo como objetivos principales: Compartir diagnósticos y experiencias territoriales; articular estrategias conjuntas entre los municipios y la Provincia; presentar y poner en funcionamiento la herramienta de registro de suspensiones de PNC, clave para contar con información precisa y fortalecer la defensa de derechos; consolidar un espacio de trabajo permanente desde una perspectiva de derechos humanos. La presencia de los equipos municipales fue fundamental para garantizar la mirada integral y territorial de la problemática. Cada distrito aportó información y experiencias que permiten construir una estrategia provincial sólida, representativa y comprometida con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Se contó con la presencia y presentación del ministro de Desarrollo para la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; Julio Alak, intendente de La Plata; Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad de la Provincia; y demás autoridades. Desde la Municipalidad de Las Flores concurrieron a dicho encuentro el director de Acción Social, Martin Dambrosio; directora de Niñez y Adolescencia, Mariana Risso; la directora de Discapacidad, Manuela Cieza y la profesora en Educación Especial, Luciana Lugones, miembro del Centro Municipal de Actividades Ecuestres Adaptadas.

SE BAILÓ MILONGA EN CULTURA Anoche en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección Municipal de Cultu,ra se realizó un encuentro de tango coordinado por Cecilia Rosas, quien se desempeña como referente del Taller que todos los miércoles se lleva a cabo en la sede Avenida General Paz 570. Integrantes de la agrupación Boedo Tango, que horas antes brindaron un hermoso espectáculo al ritmo del dos por cuatro en el Teatro Español, acompañaron a los asistentes que formaron parte del evento que duró hasta más allá de la medianoche. La jornada se vivió con mucho entusiasmo y gratos momentos compartidos. La milonga se bailó mucho y se disfrutó en plenitud.

