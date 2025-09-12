Mirta Hein – Damián Pellejero de Aphogar: “Cada día más se visibiliza la necesidad de este proyecto…”

En “El Periodístico” conversamos con Mirta Hein y Damián Pellejero integrantes de la ascendente Aphogar.

“Todo lo que ha hecho y viene haciendo Aphogard es un éxito y cada día más se visibiliza la necesidad de este proyecto. Lo último que hicimos fue la Tarde de Aromas y Sabores que fue un éxito. Fue un evento que superó las expectativas, se vendieron 155 entradas, fue una tarde hermosa con la participación de Santiago (Peters) que de manera desinteresada nos acompañó con su show de magia…Como institución uno ve que esto es una realidad y que la obra está en marcha y sigue avanzando a menores o mayores pasos por la cuestión de la dinámica por los trabajos que se vienen realizando dentro del predio, y eso hace que la gente colabore cuando hay realidades. Yo lo he vivido a esto hasta siendo amigo de la institución. Había gente que nos decía en su momento qué hace Aphogard, qué pasa con Aphogard y hasta querían dejar de ser socios. Entonces había que salir a explicar una vez más el objetivo, hoy hay un gran acompañamiento, hay hechos como la pollada o Tarde de Sabores que vinieron para quedarse. Cada evento que se lleva adelante la comunidad acompaña…Mirás para atrás y sabés que no estás solo”. Por otro lado, Pellejero recordó la conferencia de prensa de fin de año: “El cierre del año pasado cuando invitamos a la prensa y a los padrinos a recorrer la obra, se hablaba que se invirtió el 45% de la obra. La preocupación de cada uno en Apoghard es pensar qué proyecto pensamos, porque la obra no puede parar…Todo suma. Ahora ya estamos en marcha de algo que en pocos días lo daremos a conocer y ojalá nos acompañe la comunidad. Es algo que aún está bajo organización. Cada año hay eventos como la Lotería Solidaria que cada vez hay más respuesta…” Sobre la concientización social, dijeron: “El día del té pensábamos cuántas veces vemos la película de costado en relación a la discapacidad. Yo hace dos años, hasta no sabía que era Apoghard y eso que estoy en muchos ámbitos. Un día Ana (D’Agostino) me contó el proyecto y dije “esto es muy importante”. La realidad es que es una necesidad”.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A MIRTA HEIN – DAMIAN PELLEJERO

