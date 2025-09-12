Primicia mundial: Hitachi Energy despliega su primer grupo electrógeno de hidrógeno en obra y ahorra 757.000 litros de diésel al año

Hitachi Energy ha desplegado el primer generador de hidrógeno HyFlex en un sitio de construcción en Róterdam, Países Bajos. Este generador reemplaza uno diésel de 500 kVA, reduciendo ~2,900 toneladas de CO₂. La transición energética también llega a la obra. En un movimiento pionero, Hitachi Energy ha desplegado su primer generador de hidrógeno HyFlex en un sitio de construcción en Róterdam (Países Bajos). La instalación sustituye a un generador diésel de 500 kVA, lo que permite operar maquinaria pesada sin emitir dióxido de carbono ni depender de una conexión a la red eléctrica.

Fuente: Ecoinventos

