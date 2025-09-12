12 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Primicia mundial: Hitachi Energy despliega su primer grupo electrógeno de hidrógeno en obra y ahorra 757.000 litros de diésel al año

1 minuto de lectura
23 minutos atrás Fm Alpha

Hitachi Energy ha desplegado el primer generador de hidrógeno HyFlex en un sitio de construcción en Róterdam, Países Bajos. Este generador reemplaza uno diésel de 500 kVA, reduciendo ~2,900 toneladas de CO₂. La transición energética también llega a la obra. En un movimiento pionero, Hitachi Energy ha desplegado su primer generador de hidrógeno HyFlex en un sitio de construcción en Róterdam (Países Bajos). La instalación sustituye a un generador diésel de 500 kVA, lo que permite operar maquinaria pesada sin emitir dióxido de carbono ni depender de una conexión a la red eléctrica.

Fuente: Ecoinventos

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

7 minutos de lectura

García Romero sobre las billeteras virtuales: “No se crea un gravamen, es un adelanto de Ingresos Brutos…”

11 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Por primera vez, científicos argentinos visualizaron en tiempo real un receptor clave vinculado al Alzheimer

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

!Ferro sortea 27.000.000 de pesos, te lo vas a perder…!

2 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Primicia mundial: Hitachi Energy despliega su primer grupo electrógeno de hidrógeno en obra y ahorra 757.000 litros de diésel al año

23 minutos atrás Fm Alpha
7 minutos de lectura

García Romero sobre las billeteras virtuales: “No se crea un gravamen, es un adelanto de Ingresos Brutos…”

11 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Aldo Rizzo, sobre el estreno de «Las de Barranco»: «Serán dos noches de mucha emoción»

12 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

2da. edición de «Corre por tu meta»: continúa a buen ritmo la inscripción para la carrera solidaria

13 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.