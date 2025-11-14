BM – viernes 14 de noviembre

EL EQUIPO MUNICIPAL DE NATACIÓN COMPITE EN EL PROVINCIAL DE MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes y Cultura informa que el equipo Municipal de Natación se encuentra participando en el Campeonato Provincial “51° Aniversario FENBAS”, que comenzó ayer y finalizará el domingo 16 de noviembre en el natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” (EMDER) de la ciudad de Mar del Pata. Los nadadores de nuestra ciudad, que realizan los entrenamientos en el Natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro”, tuvieron un muy buen rendimiento en la jornada inaugural, logrando los siguientes resultados:

1°) Benjamín Lemma González (400 metros libres), 2°) Candelaria Lemma González (400 metros libres); 2°) Valentina Perazzo Iriarte, Macarena Espinosa, Candelaria Lemma González y Guadalupe Valerio (Posta 4×50 m. libre menores), 7°) Guadalupe Valerio(200 m. combinados), 7°) Valentina Perazzo Iriarte (400 metros libres); 8°) Santino Lemma González, Benjamín Lemma González, Domingo Scarpitti y Gonzalo Onzari (Posta 4×50 m. libres cadetes), y 13°) Antonia Palacios (200 m. combinados).

El resto de la delegación, a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, la componen Luca Branchesi Gómez, Tomás Bidegain, Delfina Antonelli Gigena, Renata Llull y Martino Méndez.

TALLER INTENSIVO DE MARKETING DIGITAL Punto Digital abre la inscripción para toda persona que desee conocer o mejorar las técnicas y estrategias de ventas y promociones en línea. El taller dará inicio el próximo jueves 20 a las 10 horas en la sede de Punto Digital (Alem y Av. Gral. Paz) y constará de tres clases. En las tres clases semanales se trabajará sobre las diferencias de las redes sociales, haciendo especial hincapié en Facebook, Instagram y Tiktok. También sobre la audiencia específica, el storytelling y la marca personal. Los cupos son limitados. Los interesados pueden inscribirse ingresando al siguiente link: https://forms.gle/6vS8r14Pj1F2L5sbA o de lunes a viernes, de 8 a 14 horas en Alem y Av. Gral. Paz, subsuelo.

UNA NOCHE EN LOS MUSEOS — EDICIÓN 2025

Las Flores se une en un gran entramado cultural y comunitario La Dirección Municipal de Museos y Archivo invita a toda la comunidad a ser parte de la edición 2025 de “Una Noche en los Museos”, una propuesta que crece año a año y que convoca a una amplia red de instituciones, organizaciones, espacios y particulares comprometidos con la cultura, el trabajo, la educación, la memoria y la identidad florense. En los espacios participantes, la noche se transforma en una trama viva de vínculos y colaboraciones. Cada lugar del circuito se vuelve un punto de encuentro donde confluyen arte, historia, naturaleza, producción, educación, fe y memoria, reflejando la diversidad que caracteriza la vida cultural de Las Flores. En simultáneo, decenas de personas —artistas, expositores, docentes, alumnos, familias y trabajadores culturales— comparten sus proyectos, saberes y experiencias, dando forma a una jornada que expresa la fuerza del trabajo conjunto y el valor de la historia florense como patrimonio vivo. “Una Noche en los Museos” invita a recorrer la ciudad con otros ojos, a redescubrir sus lugares como espacios de conocimiento, encuentro y creación, y a celebrar la cultura como una construcción colectiva que nos representa y construye comunidad. La propuesta se desarrollará en distintos puntos de Las Flores, Rosas y Pardo, con entrada libre y gratuita. Cada espacio ofrecerá su propio programa de actividades, disponible en los canales oficiales, flyers de difusión y a través de la siguiente publicación:

https://www.facebook.com/share/p/1961irVsEA/?mibextid=wwXIfr

La convocatoria fue impulsada por la Dirección Municipal de Museos y Archivo, junto al Museo de Saladillo, en el marco del trabajo colaborativo de la Red de Museos y Archivos de la Cuenca del Salado, que promueve la cooperación y el intercambio entre instituciones patrimoniales de la región. “Una Noche en los Museos — Edición 2025” es, ante todo, un homenaje a la comunidad, a su creatividad, a sus memorias y a las manos que sostienen día a día el entramado que da identidad a nuestra ciudad.

CULMINAN LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES Después de meses compartiendo deportes, cultura, risas y compañerismo, este sábado 15 de noviembre nos encontramos para vivir el momento más esperado: «El Gran Juego de la Ciudad — Cierre de las Olimpíadas 2025». A partir de las 17hs, la Plaza Mitre será el escenario donde los equipos completarán la última aventura del año, recorriendo postas y celebrando juntos esta edición inolvidable. Es una ocasión ideal para festejar y aplaudir el esfuerzo de cada escuela, cada hinchada, cada profe y cada familia que acompañó cada etapa. Porque estas Olimpíadas no solo son competencia: también son encuentro comunitario e identidad florense.

About The Author