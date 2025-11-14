La agroecología en forma de mapa: 15.000 hectáreas productivas sin venenos

Son 83 campos en una superficie de 14.817 hectáreas que producen aceites, harinas, mermeladas, conservas, quesos, vinos y cereales. Todo alimentos elaborados con materias primas de prácticas agroecológicas, orgánicas, biodinámicas, permaculturales y regenerativas. Esta actividad ocurre en 13 departamentos del centro-sur de Córdoba y está sintetizada en el Mapa de la Agricultura Libre de Agroquímicos (ALdeA), un trabajo conjunto entre la cátedra de Ecología de Agronomía de la Universidad de Villa María (UNVM) y la cátedra de Agriculturas Alternativas de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Río Cuarto (UNRC). “Con la agroecología el campo vuelve a llamar la gente. Con el otro modelo de agricultura el campo es solo negocio”, reflexiona Claudio Sarmiento, director de la diplomatura en Agroecología de la UNRC, docente de la UNVM e impulsor de esta ALdeA junto a Daniel Bellomo, técnico de la UNRC y un experto en mapeos con datos abiertos. La investigación reúne las primeras 83 experiencias relevadas en el centro-sur de Córdoba, núcleo del agronegocio, busca ser una “iniciativa contagie y permita hacer el mapa de la Argentina de la agricultura libre de agroquímicos”, se esperanza Bellomo.

Fuente: Tierra Viva

