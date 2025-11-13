BM – jueves 13 de noviembre

EL TEATRO ESPAÑOL RECIBE A “EITI LEDA” Y UN GRAN TRIBUTO A SERÚ GIRÁN Este sábado 15 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Español de nuestra ciudad se presentará el grupo Eiti Leda. La reconocida banda llegará a Las Flores para brindar al público un maravilloso concierto en homenaje al icónico conjunto musical Serú Girán. El rock nacional argentino estará presente con Eiti Leda con acordes que construirán un imaginario dirigido hacia las figuras de Charly García, Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro, fundadores de Serú. Este tributo y reconocimiento a la inolvidable banda de rock de nuestro país, forma parte de la serie de producciones que durante cada fin de semana exhibe en su cartelera anual la Dirección del Teatro Español de Las Flores a cargo de Aldo Valente. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del teatro de la avenida Carmen 614 en el horario comprendido entre las 8 y las 13 horas.

SE VIENE UNA JORNADA INÉDITA EN LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES Este viernes 14 de noviembre a las 18hs. en la cancha de rugby del Centro Recreativo Municipal viviremos por primera vez la participación en el deporte alternativo «Ultimate» una disciplina que combina trabajo en equipo y diversión. Las y los jóvenes ya tuvieron una capacitación previa y están listos para poner en práctica todo lo aprendido en esta nueva propuesta deportiva. Están todos invitados.

EL EVENTO TRADICIONALISTA QUE DESTACA A LAS FLORES A NIVEL NACIONAL: SE PRESENTÓ EL 44° FESTIVAL DE PEÑAS Y FORTINES Esta mañana se realizó la presentación de la 44° edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines que se desarrollará en nuestra ciudad el próximo fin de semana con la organización del Centro Tradicionalista La Tacuara y el acompañamiento de la Municipalidad. La conferencia de prensa estuvo encabezada por el intendente interino Fabián Blanstein, Bruno Mundet, el presidente de La Tacuara; Marcelo Mundet, Facundo Prieto y demás integrantes de la Comisión; y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino. Acompañaron también otros funcionarios y referentes. En la oportunidad se hizo entrega del Decreto que declara de Interés Municipal el evento que reunirá a florenses y vecinos de otros pueblos del país durante el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre, tanto en el Salón de Av. Rivadavia como en el Campo de Doma. Habrá destrezas criollas y por primera vez se harán domas tipo polo; también jura de recados y montas especiales. En el escenario grandes artistas y bandas, ballets folclóricos, la Noche de los Jóvenes; y el tradicional Desfile por la Av. San Martin que será el sábado. La programación completa, entradas y demás información puede consultarse en https://www.instagram.com/p/DQp2r05jfJL/?img_index=2&igsh=MWRidmcwcnNvdDRmNQ== o a través de los miembros de la comisión organizadora.

About The Author