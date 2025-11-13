13 de noviembre de 2025

Se viene la 10ma. Gala de Canto en el Teatro Español

Fm Alpha

Organizado por el Taller de Canto que dirige Luis Alvarez «La Voz Diferente», se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre desde las 20hs. en el Teatro Español la gran gala donde participarán los alumnos que integraron dicho taller durante este año. El reconocido cantante contó este jueves en FM Alpha los preparativos para el esperado encuentro. «Una vez más llegamos al cierre de este maravilloso ciclo y esta vez con más de 30 alumnos darán lo mejor de sí en cada canción. La verdad que me pone muy feliz porque cerramos otro año maravilloso». Sobre el interés por las entradas, el director del Taller dijo que «muy prontito las tendremos a la venta así que les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales».

