Sub-DDI Las Flores recuperó camión robado en Escobar

La Sub DDI Las Flores recuperó en las últimas horas en Rauch un camión que había sido robado en Escobar durante un caso de “piratería del asfalto”. Un camión marca Iveco, que había sido robado en la localidad bonaerense de Escobar, fue hallado abandonado en Rauch este miércoles, confirmaron voceros judiciales. Agentes de la Sub DDI Las Flores junto a personal de las dependencias locales de Policía Comunal y Comando de Prevención Rural trabajaban anoche en torno al caso. Asimismo participan del caso personal del Centro local de Monitoreo que lograron detectar movimientos sospechosos. Ayer, personal del CPR de la ciudad de Ayacucho recuperó material que había sido robado por un grupo de piratas del asfalto en un hecho ocurrido el 3 de noviembre, cuando el conductor del camión fue abordado por delincuentes. La mercadería sustraída había sido valuada en más de 60 millones de pesos. Bajo la calificación de “Robo de mercadería en tránsito y privación ilegal de la libertad”, el hecho es investigado por autoridades judiciales de la UFI Nro. 2 de Departamento Judicial de Zárate-Campana. El caso fue esclarecido cuando vecinos de Ayacucho alertaron a la Policía de esa ciudad sobre la presencia de un semirremolque vacío en la intersección de las rutas 74 y 29. Al verificarlo, el personal policial constató que tenía pedido de secuestro activo por el robo registrado en Escobar, donde el conductor había sido abordado por tres hombres armados y luego privado de su libertad. La víctima fue liberada horas después en cercanías de Luján, donde radicó la denuncia. Las tareas de investigación permitieron reconstruir el recorrido del camión y establecer que las 28 toneladas de perfiles de aluminio que trasladaba, y que habían sido sustraídas, habían sido descargadas en un corralón de Tandil. El análisis de cámaras del Centro de Monitoreo de Ayacucho y de Tandil permitió identificar al vehículo utilizado en el traslado. Este miércoles el camión fue encontrado abandonado por agentes de la Sub DDI local detrás de la Estación de Servicios YPF en el acceso a Rauch por Ruta 30. Durante la investigación los especialistas lograron identificar un auto color oscuro que sirvió de apoyo a los delincuentes. El camión secuestrado se encuentra bajo custodia de la Sub DDI y a disposición de la fiscalía interviniente.

