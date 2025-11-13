Se presentó la 44ta. edición del Festival Peñas y Fortines

(ver cronograma) En el marco de una rueda de prensa que tuvo lugar este jueves en el salón rojo municipal fue presentada oficialmente una nueva edición del festival declarado de interés nacional y que se realizará los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el campo de doma del Centro Tradicionalista «La Tacuara». Luego de la bienvenida a cargo del intendente municipal interino, Prof. Fabián Blanstein, hizo uso de la palabra Marcelo «Cata» Mundet, integrante de la Comisión Organizadora, quien explicó que «todo comenzará el día viernes en nuestro salón de Avda. Rivadavia con mucho folklore, todos los ballets locales y danzas tradicionales como estamos acostumbrados todos los años. En cuanto a los números artísticos estarán Los Hnos. Sondón, La Patio ‘e Tierra, La Kachi Band (Rauch), Agrupación Bahía (Cañuleas) y además durante el viernes y sábado la tradicional Noche de los Jóvenes». Por otra parte, Mundet confirmó que «habrá una actividad nueva en el campo de doma y es una Prueba tipo Polo que es algo que se está practicando mucho en la zona. Por supuesto que estarán las otras pruebas ya conocidas. La idea es comenzar el sábado bien temprano». Como novedad se anunció un bono por los tres días de Peñas y Fortines a 20 mil pesos.

