13 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Se presentó la 44ta. edición del Festival Peñas y Fortines

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma) En el marco de una rueda de prensa que tuvo lugar este jueves en el salón rojo municipal fue presentada oficialmente una nueva edición del festival declarado de interés nacional y que se realizará los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el campo de doma del Centro Tradicionalista «La Tacuara». Luego de la bienvenida a cargo del intendente municipal interino, Prof. Fabián Blanstein, hizo uso de la palabra Marcelo «Cata» Mundet, integrante de la Comisión Organizadora, quien explicó que «todo comenzará el día viernes en nuestro salón de Avda. Rivadavia con mucho folklore, todos los ballets locales y danzas tradicionales como estamos acostumbrados todos los años. En cuanto a los números artísticos estarán Los Hnos. Sondón, La Patio ‘e Tierra, La Kachi Band (Rauch), Agrupación Bahía (Cañuleas) y además durante el viernes y sábado la tradicional Noche de los Jóvenes». Por otra parte, Mundet confirmó que «habrá una actividad nueva en el campo de doma y es una Prueba tipo Polo que es algo que se está practicando mucho en la zona. Por supuesto que estarán las otras pruebas ya conocidas. La idea es comenzar el sábado bien temprano». Como novedad se anunció un bono por los tres días de Peñas y Fortines a 20 mil pesos.

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Se viene la 10ma. Gala de Canto en el Teatro Español

8 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Sub-DDI Las Flores recuperó camión robado en Escobar

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Gran Feria de Cáritas este viernes y sábado

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Se viene la 10ma. Gala de Canto en el Teatro Español

8 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Sub-DDI Las Flores recuperó camión robado en Escobar

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se presentó la 44ta. edición del Festival Peñas y Fortines

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Gran Feria de Cáritas este viernes y sábado

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.