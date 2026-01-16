BM – viernes 16 de enero

INSTALACIÓN DE SILLÓN ODONTOLÓGICO EN EL CAPS DE ROSAS Días pasados, se presentó la instalación del sillón odontológico en el Centro de Atención Primaria de la Salud del paraje Rosas, el cual fue gestionado desde la Secretaría de Salud a través del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Dicha gestión tuvo inicio a fines del 2025 mediante el sistema de recuperación de costo – SAMO -, el cual permite el fortalecimiento del sistema de salud mediante la atención de los pacientes mutualizados que concurren a los CAPS.

La atención en dicho CAPS estará a cargo de la odontóloga Florencia Benítez. Es importante destacar que hoy contamos con tres CAPS rurales con sus respectivos sillones odontológicos, lo cual nos permite trabajar en el cuidado de la salud bucal.

ESTE DOMINGO PRIMERA NOCHE DE LA PEATONAL CULTURAL 2026 Este domingo 18 a las 20 horas, en pleno centro de la ciudad, se vivirá la primera noche de las Peatonales Culturales con todo su brillo y colorido. En el escenario, que estará emplazado en la intersección de las avenidas San Martín y General Paz, actuarán primero los alumnos y alumnas del Taller de Ensamble Musical de la Dirección Municipal de Cultura. Luego llegará toda la música rockera con el grupo florense Kavron. En la continuidad del espectáculo, el folclore animará la jornada con el grupo Mal Trago; mientras que el final estará reservado para la cumbia y la música tropical que sonará bien fuerte con Bauti Aschero y sus teclados.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

– Ordenanza N° 3682 (Promulgada por Decreto N° 2187 del 30 de diciembre de 2025) por la cual convalida el Convenio Marco y Convenio Específico de Cooperación Reciproca celebrado entre la Universidad Nacional de Quilmes y la Municipalidad de Las Flores, el 8 de septiembre de 2025, dicho convenio tendrá una vigencia desde su aprobación y firma dos (2) años y su renovación será automática por igual periodo, siempre que las partes no manifiesten su voluntad de resolución con una antelación no menor a quince (15) días, a fin de instrumentar en la ciudad de Las Flores el dictado de las carreras Licenciatura en Administración (Tronco Único y Ciclo de Complementación), Contador Público (Tronco Único), Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales (Tronco Único), Licenciatura en Gestión del Comercio Internacional (Tronco Único y Ciclo de Complementación), Licenciatura en Turismo y Hotelería (Tronco Único y Ciclo de Complementación), Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades (Ciclo de Complementación), Licenciatura en Educación (Ciclo de Complementación), Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios (Tronco Único), Licenciatura en Geografía (Ciclo de Complementación), Licenciatura en Artes y Tecnología (Ciclo de Complementación), Tecnicatura Universitaria en Seguridad e higiene en el Trabajo (Tronco Único), todas bajo modalidad virtual. – ⁠Ordenanza N° 3683 (Promulgada por Decreto N° 1 del 5 de enero de 2026) la cual se fija el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2026 en la suma de pesos veintiséis mil setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos trece ($26.074.655.913,00). – ⁠Ordenanza N° 3684 (Promulgada por Decreto N° 21 del 7 de enero de 2026) por la cual se crea en el marco de la Secretaría de Producción Turismo y Ambiente el programa de desarrollo textil y Fondo Municipal “Programa para Desarrollo Textil”. – ⁠Ordenanza N° 3685 (Promulgada por Decreto N° 68 del 13 de enero de 2026) por la cual se fija la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2026.

