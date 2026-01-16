Continúa este viernes el Torneo Nocturno Barrial en Juventud Unida

Sin pausa se sigue disputando en el estadio de Azul y 25 de Mayo el certamen organizado por la entidad albirroja. El programa de partidos para esta noche es el siguiente: 20hs.: Gambetita-Mamadera FC. 21hs.: Willow-4 Pases. 22hs.:Barrio Traut-Viejo Skills. 23hs.: Hay Equipo-Los Bots FC. Del torneo participan 16 equipos divididos en 4 zonas. También hay servicio de cantina y parrilla para el público asistente. El valor de la entrada asciende a 3.000 pesos.

About The Author