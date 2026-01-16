Corte de energía eléctrica: «La verdad que el trabajo de la cuadrilla fue para destacar»

Pasado el breve pero contundente temporal del jueves por la tarde la 91.5 se comunicó con el secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, Gustavo Mondini, quien contó detalles del trabajo realizado por el personal del sector redes. «La verdad que debo resaltar la labor de todo el personal que estuvo de guardia ayer. Como todos saben fue un evento climatológico que uno no sabe qué magnitud puede tener. Lo que pasó ayer demandó muchas horas de trabajo y hasta el día de hoy estuvieron trabajando en la inspección de las líneas completando las tareas pendientes», sostuvo. «Yo quiero destacar el sentido de pertenencia de los muchachos que salieron ayer enseguida cuando se produjo el primer inconveniente sin importar la situación meteorológica en ese momento», dijo más adelante. Finalmente, sobre los reclamos sobre las idas y venidas del servicio, Mondini aconsejó al usuario que «cuando la luz vuelve esperen unos minutos antes de volver a enchufar los electrodomésticos que tengan en el hogar. Lo que pasa es que muchos creen que se va la energía y se les termina el mundo y les pedimos que tengan un poco de paciencia».

