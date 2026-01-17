Fin de semana pasado por agua: rige un alerta amarillo para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región para la tarde de este sábado. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Seguiremos informando.

