Florense con helibalde sofocando el incendio en el sur argentino

El joven florense radicado desde niño en La Plata Luciano Basilico, salió al aire por la 91.5 expresando la gran experiencia de sofocar incendios en helicóptero, como así también el mantenimiento de las maquinas, en este caso de la empresa Jasfly afectada al lamentable siniestro.

“Estamos por salir a la zona de fuego, ya hicimos tareas de mantenimiento, mi trabajo principal es mecánico aunque ni bien llegué realice una intervención, pero mi función es mantener todos los equipos en condiciones. En la Patagonia tenemos ahora un taller central con nuestras naves en Bariloche, el helicóptero tiene que volar en condiciones extremas con cenizas, humo, fuego, llamas… hay llamas que casi tocan el piso del helicóptero…Detrás del piloto y el helibalde hay gente formando un equipo, somos 8 mecánicos permanentemente trabajando, si bien pueden aterrizar en pequeños lugares tampoco pueden hacerlo todo el tiempo, la diferencia con la ceniza volcánica es que esta, puede formar piedra y destruir el motor, la ceniza de fuego ingresa en los filtros y hay que limpiar continuamente…” comentaba Luciano.

Sobre la realidad del incendio en el sur y su intensidad en estos momentos, dijo: “Hoy en día el fuego está controlado, dominado, pero no sofocado, a mí me tocó estar desde el primer minuto volando y con el mantenimiento, en ese momento estábamos en el Río Turbio combatiendo un incendio de árboles y nos llaman por radio para que regresemos de inmediato por los incendios en Puerto Patriada que era gigante. Ver desde arriba fue un gran impacto, en el equipo de radio ya nadie respondía porque todo estaba desbordado, los brigadistas son unos héroes porque estaban trabajando sin parar, entonces decidimos empezar a tirar agua a discreción con los helibaldes, decidimos cargamos agua del lago y tiramos arriba de las casas que es lo que nos parecía, vimos a un hombre con la manos hacia arriba pidiendo que le tiremos el agua, animales atados…echamos el agua en una casa, fuimos al lago y al regreso a los dos minutos ya no pudimos encontrarla por la gran humareda, entonces buscamos otra casa…Para el helibalde necesitas un espejo de agua cerca, lo metes como si fuera en un balde, son minutos hasta cualquier espejo, 1500 litros parecen poco, pero para una casa es un montón, cuando salvas una casa es un montonazo, buscábamos hasta animales. Había gente que hacía lo que podía, tiraba agua con sus mangueras de media pulgada…No fue linda la experiencia, pero fue gratificante. El primer día cargamos hasta la noche…además hay gente que se ofrece y son bienvenidos…” Decía Basilico.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A LUCIANO BASILICO

About The Author