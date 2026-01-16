16 de enero de 2026

Hechos mundiales que traen cola

Luego de la reunión mantenida este jueves en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente que recibió de manos de María Corina Machado la medalla física de su Premio Nobel de la Paz. El hecho fue difundido por el propio mandatario a través de su red social Truth Social, donde agradeció el gesto y destacó el encuentro con la dirigente opositora venezolana.

“Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”, expresó Trump en su publicación. En el mismo mensaje, señaló que Machado le entregó la medalla como reconocimiento por el trabajo realizado, calificándolo como “un gesto maravilloso de respeto mutuo”.

La reunión había generado expectativas en torno a la entrega de la distinción, que Machado había anticipado en declaraciones previas. El encuentro se produjo en un contexto de reconfiguración política en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez, y en medio de contactos destinados a abrir canales de diálogo entre la oposición venezolana y la administración estadounidense.

Según trascendió, la entrega de la medalla tuvo un carácter simbólico y político. Desde el ámbito internacional se recordó que el Premio Nobel de la Paz no es transferible, por lo que el gesto no modifica la condición formal de la persona galardonada, aunque sí adquiere relevancia como señal diplomática.

El intercambio marcó además un cambio de tono respecto de declaraciones anteriores de Trump sobre Machado, a quien días atrás había cuestionado públicamente. El mensaje difundido tras la reunión fue interpretado como un acercamiento entre ambas figuras y como un intento de recomponer vínculos en un escenario regional atravesado por fuertes tensiones políticas.

FUENTE. dnisalta

