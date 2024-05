BM – viernes 17 de mayo

TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL CENTRO SUR En el día de ayer se realizó un nuevo Taller de Alimentación Saludable, esta vez en el Centro de Promoción Comunitaria Sur. Nutricionistas de la Secretaría de Salud Pública interactuaron con los niños y, junto a personal del Centro, realizaron recetas saludables para compartir.

PRÓRROGA DEL VENCIMIENTO DE LA TASA DE ABL La Secretaría de Economía y Modernización informa que se prorroga hasta el viernes 7 de junio el vencimiento de la 3° cuota de 2024 de la Tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza (cuyo vencimiento operaba hoy viernes 17 de mayo). Se recuerda que las boletas se pueden descargar desde la página web a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/tasas/

PODA EN ARBOLADO PÚBLICO La Subsecretaría de Espacio Público informa que se están realizando tareas de mantenimiento del arbolado público.

Asimismo, se recuerda:

¿Para qué podamos? Para despejar tránsito, luminarias, cables, techos y fachadas

¿Cada cuánto se poda? Se poda solo cuando es necesario.

¿Cualquier persona puede podar el Árbol qué está enfrente a mi casa? No, el podador deberá estar autorizado por el Municipio para realizar dicha tarea.

¿Cómo debo realizar un reclamo sí creo que el árbol en la vereda necesita poda? El reclamo se realiza en el Jardín Botánico, explicando los motivos del reclamo, detallando la especie a inspeccionar y los datos del interesado, nombre, apellido, dirección y un teléfono de contacto.

El frentista no es el dueño del árbol, no importa quién lo plantó. El frentista es solo el “custodio” del árbol y cualquier intervención que realice sobre el mismo será penalizado (Ley Provincial Nº 12276).

La oficina de recepción de los reclamos de arbolado público funciona en el espacio correspondiente al Jardín Botánico, en Av. Pte. Perón y Pueyrredón, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas, por teléfono al 2241 – 470857 o a través del correo electrónico jardinbotanico@lasflores.gob.ar

LA MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES DESTACA LA TRAYECTORIA DE TINO COSTA El viernes 10 de mayo, Alberto Facundo “Tino” Costa decidió poner fin a su excelente carrera deportiva y por tal motivo la Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita al futbolista por su esfuerzo, constancia y sacrificio, siendo el máximo jugador que dio Las Flores. Su último capítulo fue vistiendo la camiseta del Pau, en la derrota como local ante Bastia, en el marco de una nueva fecha de la Ligue 2 de Francia. El talentoso volante zurdo expresó en las redes sociales: “Llegó el día para el que nadie te prepara. Es mi último partido como profesional y solo puedo agradecer todo lo que he vivido. Junto a mi familia he cumplido mis sueños y los de mi padre, he jugado en los mejores estadios, contra los mejores jugadores. Vestí camisetas increíbles y pude estar activo más de 20 años. Lamentablemente una lesión aceleró las cosas, pero no tengo reproches. Por último quiero agradecer a todos los clubes donde he jugado, a todos los compañeros y cada persona que me echó una mano. Empieza otra etapa, que seguramente será maravillosa. Ha sido un viaje precioso. ¡Gracias!”. Tino, que en nuestra ciudad jugó en Juventud Unida y La Terraza, formó parte de los siguientes planteles: Racing París (2004-2005), Pau FC (2005-2007), Footbol Club de Sete (2007-2008), Montpellier (2008-2010, donde logró el ascenso), Valencia (2010-2013), Spartak de Moscú (2013-2016), San Lorenzo de Almagro (2016-2017), Almería (2017-2018), San Martín de Tucumán (2018-2019), Atlético Nacional de Colombia (2019-2020), San Martín de Tucumán (2020-2022), Deportivo Morón (2023) y Pau FC (2023-2024). Además fue convocado dos veces a la Selección Argentina: el 2 de junio de 2011 frente a Nigeria y en 14 de noviembre de 2012 ante a Arabia Saudita.

“MILAGRERO” EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR El próximo viernes 31 de mayo en el marco de su 18ª temporada, el ciclo Folclore para Escuchar presentará al grupo Milagrero. El Salón Rojo del Palacio Municipal será el lugar donde este conjunto de raíz nativa tendrá la posibilidad de mostrar todas sus cualidades artísticas musicales.

A las 21 horas comenzará la actuación de Milagrero que arriba a Las Flores bajo la conducción y producción de Fernando Calles y con el apoyo de la Secretaría de Deportes y Cultura. Milagrero es pura música popular argentina. Integra el germen del folclore clásico con los rasgos estéticos de la música contemporánea. Piano, guitarra y bombos acompañarán la voz y los acordes de un grupo conformado por Noelia Miranda, Mariel Olguín, Federico Macchi y Alejandro Marchesotti. «Folclore para Escuchar» ofrece otra propuesta de buen nivel artístico. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.

About The Author