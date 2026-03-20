BM – viernes 20 de marzo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD El próximo miércoles 25 de marzo nuestra ciudad arribará a un nuevo aniversario desde su creación. Por tal motivo se llevarán a cabo diversas actividades comenzando a las 9:30hs. con la colocación de una ofrenda floral al pie del busto de su fundador, Manuel Venancio Paz. A las 10hs. se dará inicio al Acto Centralizado en Plaza Mitre. A las 12:30hs. Recibimiento a la Agrupación Los Carrizales en el veredón del Palacio Municipal. 14hs. Inicio de Feria de Emprendedores y Artesanos, Stands de Egresados e Instituciones y propuestas musicales. 18hs. Comienzo de los espectáculos artísticos. 20:30hs. Brindis junto a Intendentes de la Democracia.

LAS FLORES CELEBRA EL 170 º ANIVERSARIO CON DISTINTAS PROPUESTAS ARTÍSTICAS Con una cartelera variada de artistas, a partir de las 18 horas del próximo miércoles 25 de marzo, comenzarán las actividades arriba del escenario principal que estará emplazado sobre avenida Rivadavia frente al Palacio Municipal.

Maia Sancho con todo su folclore inaugurará la cartelera musical donde también la música de los ’80 llegará con el grupo florense Walkmans. Estará Luis Álvarez con sus melodías, el rock llegará con Barbazul y un tributo a Los Redondos. También la actuación del musical de las Guerreras Golden después de su éxito en el verano en la costa atlántica. El folclore de «La Patio I Tierra» y el cierre con toda la buena música de la banda platense «Confites». La ciudad tendrá la posibilidad de disfrutar de una jornada enmarcada dentro de su aniversario, donde la presencia de los artistas será una de las grandes atracciones del cumpleaños número 170.

BEACH VOLLEY Se informa desde el área de Juventudes que el Torneo de Beach Voley programado para mañana sábado 21 de marzo fue suspendido debido a las condiciones climáticas.

EL MUNICIPIO ULTIMA DETALLES EN LAS 38 VIVIENDAS La Municipalidad de Las Flores informa que el proyecto habitacional correspondiente a las 38 viviendas, en la continuidad del Barrio “Pte. Raúl Alfonsín”, se encuentra en su etapa final y ya alcanza un avance del 99% de ejecución. En este marco, equipos municipales continúan trabajando en el predio con el objetivo de garantizar que el barrio cuente con la totalidad de la infraestructura y los servicios necesarios para su finalización y posterior adjudicación. Actualmente, las tareas se centran en la consolidación del entorno y la accesibilidad, donde personal de la Secretaría de Obras Públicas lleva adelante trabajos con maquinaria pesada —entre ellas motoniveladoras y retroexcavadoras— para la apertura, mejora y mantenimiento de caminos, así como también la construcción de veredas. En relación a los servicios básicos, se están ejecutando las últimas conexiones de gas y cloacas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de las redes. Asimismo, se avanza en la infraestructura eléctrica mediante la instalación de un nuevo transformador, tarea que se realiza de manera articulada con la Cooperativa Eléctrica local para garantizar la potencia necesaria en el sector.

Adjudicación y políticas habitacionales Una vez finalizada la obra, el proceso administrativo de entrega, sorteos y definición de políticas habitacionales – cuya información se dará a conocer en los tiempos correspondientes – es llevado adelante por la Secretaría de Desarrollo Humano, área que mantiene un trabajo articulado con el Instituto Provincial de la Vivienda, desde donde se supervisa el proyecto. Cabe destacar que estas unidades están destinadas a familias de Las Flores que acrediten una residencia prolongada en la ciudad, reafirmando el compromiso con el arraigo y el acceso a la vivienda para los vecinos de la comunidad.

CALIDO Y EMOTIVO MOMENTO COMPARTIDO JUNTO A LOS NIÑOS DEL JARDIN 907 Esta mañana, los niños y niñas del jardín de infantes 907, del Barrio Rubino de nuestra ciudad, visitaron el Palacio Municipal y mantuvieron un encuentro con el intendente Fabián Blanstein, momento que se caracterizó por la calidez y emotividad. Acompañados por sus docentes, los chicos intercambiaron una maravillosa experiencia junto al jefe comunal donde las preguntas fueron mutuas y en donde, en la recorrida por las distintas dependencias, reinó el interés y la curiosidad de los pequeños a pesar de su corta edad. La Sala de Audiencias, el despacho oficial, el jardín y patio de la comuna, y los salones Rojo, Azul y Blanco fueron visitados por los niños y niñas que disfrutaron de una jornada que finalizó con la entrega de un presente al intendente quien terminó participando de un juego con todos los infantes.

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