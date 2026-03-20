Luciano Gradaschi guardavida positivo: “En Argentina tenemos diferencia abismal en cuanto a la capacitación de los guardavidas de Brasil o España.”

Entrevistamos al joven florense que se ha especializado en ser guardavida acuático, una profesión exigente en momentos donde los minutos cuentan. Tal es la pasión de Luciano que se ha profesionalizado probando las olas más grandes del mundo ubicadas en Nazaré Portugal y nos cuenta su experiencia.

“Tengo un trabajo el cual me permite moverme por distintos lugares que es algo que siempre busqué para mi vida, que era poder viajar y estar en contacto con el mar, este oficio me dio las herramientas. Me radiqué en Nazaré en Portugal con la idea de conocer nuevos lugares y así poder exprimir mi profesión. Antes también había estado en Brasil además de las costas argentinas…Además quería conocer las olas más grandes del mundo que están ahí, el año pasado pude hacer una profesionalización como piloto de jet sky de rescate también y fue algo increíble, hoy se va avanzando mucho con la inteligencia artificial, se está trabajando con drones acuáticos y aéreos, de todas maneras, siempre se precisa de la intervención humana. En Europa esos avancen se ven todo el tiempo…” Sobre la incorporación mas marcada de las moto de agua como unidad de salvataje, dijo: “Es una cuestión de costos, que balnearios no quisiera contar con una moto acuática, el tema es el valor y la mano de obra, uno puede tener idea de las cosas que se pueden implementar pero a veces no se puede, en Brasil se provee de esos elementos y se tienen opciones, en Portugal tenés lugares que sí los tienen y otros no, por ejemplo en Brasil los guardavidas pueden manejar la moto y hacer el rescate, en Portugal es la policía la que maneja la moto de agua, igual es una herramienta super útil a la hora de hacer un rescate…”

Ante la negligencia de un turista al internarse demasiado en el agua, cual seria la multa en Europa: “No se hace multa salvo en un lugar prohibido, sí una advertencia, tiene un costo logístico que el estado lo costea, la víctima en ese momento no lo hace a propósito, ese costo se hace para que no sea una víctima fatal…” Sobre la equilibrada dosificación de bañistas a lo largo de la playa, dijo: “Es internacional la norma de un guardavida cada 50 metros, y si tenés laderos son cada 100 metros, todo depende de la playa y la concurrencia. Luego depende si tenés motos de agua podés cubrir más guardavidas, lo mismo si se cuenta con cuatriciclos…Hay una especialización que sí claramente me da la experiencia de aprender y vivir todo eso. Me encanta la moto acuática fuera de lo que es el rescate…»

En Nazaré con esas olas te da el nivel de comodidad dentro del agua cuando enfrentas a olas menores…Es la naturaleza y vos, el agua y uno en una tabla, hacer deportes en el agua es buenísimo…En el mundo del surfista Nazaré es lo más grande, en Argentina tenemos diferencia abismal en cuanto a la capacitación de los guardavidas de Brasil o España. El guardavida argentino está muy bien visto, es valioso la verdad…En Portugal encontré nuevos amigos, igual sigo buscando donde quiero estar, no me quedo quieto…” Remarcaba Luciano.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A LUCIANO GRADASCHI

About The Author