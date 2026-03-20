20 de marzo de 2026

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Se cumplen seis años del inicio de la cuarentena por coronavirus

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6 horas atrás Fm Alpha

Un día como hoy hace seis años comenzaba el aislamiento social preventivo y obligatorio y la cuarentena por el coronavirus en Argentina. Fue en la noche del jueves 19 de marzo de 2020, a las 21:14 horas, cuando el ex presidente Alberto Fernández anunciaba la aplicación del Decreto 297/20 para todo el territorio nacional, que comenzaría esa medianoche y que se extendería, en principio, hasta el siguiente 31 de marzo con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus en el país. La medida entró en vigencia a partir de la medianoche y se extendió —en principio— hasta el 31 de marzo. Sin embargo, esa fecha se extendió nuevamente hasta el 10 de abril y después hasta el el 26 de abril. Desde entonces hubo cambios que impactaron en la vida cotidiana de las personas. La realidad fue atravesada por una “nueva normalidad” que afectó todos los ámbitos, como cambios en los vínculos y formas de relacionarse, el trabajo, la educación y la economía.

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