20 de marzo de 2026

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La Buena Noticia: identifican las bacterias clave en el océano que descomponen plásticos y contaminación: claves para la lucha

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7 horas atrás Fm Alpha

La contaminación por plásticos sigue siendo uno de los desafíos ambientales más persistentes a nivel global. Cada año, entre 19 y 23 millones de toneladas de estos residuos terminan en océanos, ríos y lagos, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En este contexto, un estudio liderado por investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) aporta nuevas claves sobre el papel de las bacterias marinas en la degradación de estos materiales. Publicado en la revista Environmental Science and Technology, el trabajo analiza cómo distintas especies microbianas colaboran para descomponer plásticos biodegradables, en particular el sebacato-co-tereftalato de polibutileno (PBSeT), un polímero utilizado en envases y bolsas.

Fuente: El Tiempo

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