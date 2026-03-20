19 de marzo de 2026

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Parte de prensa DDI Las Flores

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48 segundos atrás Fm Alpha

Habiendose tomado conocimiento que en el mes de febrero del corriente año, autores ignorados habrían ingresado a una vivienda del Barrio Obrero de esta ciudad, lugar donde sustrajeran telefonía celular, bijouterie y tarjetas de debito; es que personal del Grupo Operativo de la SubDDI Las Flores realiza las tareas investigativas pertinentes, logrando determinar la participación en este hecho por parte de dos masculinos de este medio, de los cuales por el momento no se pueden dar datos de identidad por motivos investigativos. Ante esto es que mediante la Ayudantia Fical local, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre se solicitan órdenes de allanamiento para dos domicilios de esta localidad, siendo otorgadas las mismas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Federico Barberera, todos del Departamento Judicial Azul; procediendose al secuestro de telefonía celular y prendas de vestir, todo relacionado al presente hecho. Así también, se efectuó el secuestro de una motocicleta de 110cc con numeración de motor y cuadro suprimido; y plantas de marihuana.-

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