19 de marzo de 2026

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Teatro del Borde: «El Juicio de Salomé» se presenta este viernes en Pilar

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2 horas atrás Fm Alpha

Como parte de la celebración del décimo aniversario del Espacio Teatral Torrente, de la ciudad de Pilar, «Del Borde» presentará este viernes 20 a las 21hs. su espectáculo «El Juicio de Salomé», escrito e interpretado por Paula Echalecu, quien comparte escenario con Paula Brinko y Laura Álvarez, bajo la dirección de Hernán Verteramo. La obra habla de la persistencia del conflicto ideológico de los tiempos de dictadura en la actualidad, a través de una familia llena de desencuentros, conflictos y silencios, que espeja los mecanismos sociales y nos invita a preguntarnos profundamente sobre la verdad. El juicio de Salomé» constituye, como dramaturgia y espectáculo, un acontecimiento de referencia en el teatro argentino contemporáneo, y pone en evidencia la vitalidad artística y simbólica de la producción independiente en la escena bonaerense.” (Dr. Jorge Dubatti. Un “círculo de tiza” argentino: «El juicio de Salomé» (2022), de Paula Echalecu. Postdictadura, realismo y transteatralización en Las Flores, Provincia de Buenos Aires. En Reseñas Celehis. Año 10, número 27, abril – agosto 2023). La dramaturgia de El juicio de Salomé recibió el Premio Teatral Del Mundo 2023, otorgado por la UBA y el Centro Cultural Ricardo Rojas de Capital, Mención Honorífica en el Primer Concurso Internacional de Dramaturgia para Mujeres 2022 “La Tempestad”, Chile, y fue seleccionada por la Biblioteca de Dramaturgias de provincias, perteneciente al núcleo de investigación, Documenta Dramáticas del Centro de Investigaciones Dramáticas de la Facultad de Arte de la UNICEN, para su publicación en la Revista El Peldaño Nº 23-2024. Reservas en el 11-4028-0423.

Redes: @delbordeteatro

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