19 de marzo de 2026

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Apareció Esmeralda, la nena de 2 años que buscaban en Córdoba

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Esmeralda Pereyra López, la nena de dos años que había desaparecido en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba, fue hallada este jueves tras un gran operativo de búsqueda desplegado en la zona. El hallazgo de la niña fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal. Según detallaron, la menor estaba en un descampado cerca de su casa y en buen estado de salud. En el predio donde la encontraron ya trabajan las autoridades de la Fiscalía de turno para determinar qué ocurrió con la niña. También fueron convocados sus familiares, que se reencontraron con Esmeralda tras largas horas sin saber de su paradero. Fuentes del caso indicaron a Infobae que la menor estaba a unos 300 metros de su vivienda y en una zona que ya había sido rastrillada. Otro dato llamativo para la investigación sobre su paradero es que tampoco estaba deshidratada, lo que daría la pauta de que no estaba perdida. Por ahora, la principal hipótesis de los investigadores es que alguien la tenía y la dejó ante gran el gran operativo policial en el lugar.

Fuente: Infobae

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