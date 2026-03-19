BM – jueves 19 de marzo

LA DIRECCIÓN DE LEGALES PARTICIPÓ DE UNA JORNADA CLAVE SOBRE DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO En el marco del fortalecimiento institucional y la actualización normativa que lleva adelante la gestión, representantes de la Dirección de Legales de la Municipalidad de Las Flores, a cargo de la Dra. Mariana Risso, participaron de la antesala del II Congreso Nacional e Iberoamericano de Derecho Registral Inmobiliario, desarrollada en La Plata. El evento, que reunió a especialistas de diversas provincias y delegaciones extranjeras, fue organizado por el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires (RPBA) y convocado por el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble. Durante las jornadas, se abordaron temáticas de alto impacto jurídico y social que resultan fundamentales para la gestión local.

Ejes centrales para el municipio El encuentro permitió tomar contacto con los nuevos desafíos en materia de función social y ambiental de los registros de propiedad. Entre los puntos de mayor relevancia para nuestra comunidad se destacaron:

– Protección de la Vivienda, Regularización Dominial, Desafíos Tecnológicos, Protección Ambiental.

Compromiso con la seguridad jurídica La participación en estos espacios de debate e intercambio, promovidos también por la Red Registral Iberoamericana (IBEROREG), posiciona a la Municipalidad de Las Flores a la vanguardia de la armonización de normas y procedimientos. Desde la Dirección de Legales se destaca la importancia de estas actividades académicas —que incluirán una edición especial de la Revista Registral para compilar los trabajos seleccionados—, ya que permiten aplicar criterios modernos en la administración local, garantizando mayor transparencia, eficiencia y protección de los derechos de propiedad de todos los vecinos.

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