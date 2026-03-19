Nuevo titular de la Sub-DDI Las Flores

El pasado martes se produjo un cambio en la conducción de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de nuestra ciudad asumiendo el cargo el subcomisario Mariano Risso en reemplazo del subcomisario Salvador Hein. Se trata de una nueva etapa dentro de la dependencia policial que se encarga de llevar adelante investigaciones complejas en el ámbito local y regional. La Sub-DDI cumple un rol fundamental en el esclarecimiento de delitos, trabajando de manera articulada con la justicia y otras fuerzas de seguridad. Risso, nacido en Las Flores, cuenta con amplia experiencia dentro del área investigativa habiendo participado en distintos procedimientos y tareas operativas lo que respalda su designación al frente de la dependencia. Con este cambio de autoridades se espera dar continuidad al trabajo que viene desarrollando la Sub-DDI en materia de investigación criminal, fortaleciendo las acciones para la prevención y el esclarecimiento de hechos delictivos en Las Flores y la zona. La designación ya se encuentra en vigencia y el nuevo jefe se encuentra al frente de las tareas operativas desde el mismo martes.

Fuente: Prensa Sub-DDI Las Flores

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