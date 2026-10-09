BM – viernes 9 de octubre

ENTREGA DE AMBOS A ALUMNAS DEL CFP Nº 402 El intendente Fabián Blanstein recibió a alumnas del Curso de Acompañamiento Terapéutico que se dicta en el Centro de Formación Laboral Nº 402 – UPCNBA Las Flores. El encuentro tuvo como motivo la entrega de ambos cuya confección estuvo a cargo de Susana D’agosto, capacitadora de la Escuela de Capacitación Textil Municipal, dependiente de la Secretaría de Producción, quien también estuvo presente en la entrega. Dicha indumentaria será de utilidad para que las alumnas puedan desempeñarse laboralmente. Acompañaron a Blanstein, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, el secretario de Zona 5 de UPCNBA, Héctor Álvarez, el director del Centro de Formación Laboral 402, Juan Pablo Falasco, su regente, Marianela Lara, el secretario, Rubén Heit y la instructora del Curso de Acompañamiento Terapéutico, Johana Arévalo.

“VERO, LA DULCE VOZ” EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE La Dirección Municipal de Cultura, en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, realiza y le da continuidad de trabajo al Taller de Producción Musical que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera. Esta vez, podrá observarse la actuación de “Vero la Dulce Voz”. La protagonista, es una apasionada por el canto y la música. Concurre a clases de canto y si bien su voz se adapta a diferentes estilos, sus preferencias son los temas de la cantante Gilda. Vero y su dulce voz participa a menudo en eventos y distintos shows artísticos, lugares donde exhibe su talento arriba del escenario. Es importante destacar que el Taller de Producción Musical Florense, brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado. Allí se incluyen: pos-producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita. El próximo domingo, en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de Vero, La Dulce Voz para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad. El link para mirarla es: https://youtu.be/GeUlYiYwSCA?si=JLwVmYBjRFWT9NWH

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