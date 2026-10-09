Carlos Ramón Fernández y Las Fiestas Patrias de Saladillo recibieron reconocimientos provinciales

El Senado bonaerense aprobó dos iniciativas, presentadas por la diputada Alejandra Lordén, que declaran Fiesta Provincial a la celebración de Saladillo y Personalidad Destacada de la Provincia al músico Carlos Ramón Fernández, conocido como “El Chacarero Cantor”.

El Senado de la Provincia de Buenos Aires dio sanción definitiva a dos proyectos vinculados con la cultura y las tradiciones bonaerenses. Las iniciativas establecen el reconocimiento provincial de las Fiestas Patrias de Saladillo y del cantautor Carlos Ramón Fernández.

Las Fiestas Patrias de Saladillo se realizan cada mes de julio y, a partir de la aprobación de la iniciativa, fueron declaradas Fiesta Provincial. El reconocimiento permitirá su incorporación al calendario turístico provincial, una vez que la norma sea promulgada.

Por otra parte, Carlos Ramón Fernández, conocido como “El Chacarero Cantor”, fue declarado Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires. La distinción reconoce su trayectoria artística y su aporte a la música popular y a las tradiciones argentinas.

Ambos proyectos fueron presentados por la diputada provincial Alejandra Lordén y, con la aprobación del Senado, completaron su tratamiento legislativo. Ahora resta la promulgación de las leyes por parte del Poder Ejecutivo bonaerense.

En paralelo, también se encuentra pendiente de tratamiento en el Senado un proyecto que busca establecer un marco regulatorio para la actividad de los acompañantes terapéuticos en la provincia. La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense.

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