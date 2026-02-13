Boletín Municipal: «Agenda común para el acceso al financiamientos destinados a entidades sociales de Las Flores»

En la mañana de ayer se realizó en nuestra ciudad un Encuentro Informativo del Programa Fuerza Solidaria.

La jornada se llevó a cabo con el objetivo de marcar una agenda común entre las distintas instituciones y organizaciones sociales (deportivas, de fomento, cooperativas, asociaciones civiles, etcétera), las autoridades y demás actores para el acceso a distintos préstamos con tasas bajas que permitan ser de gran beneficio para los proyectos que cada una de las instituciones desee realizar (de infraestructura, financiamiento de capital de trabajo, equipamiento, maquinarias y más).

Está iniciativa se implementa en Las Flores a partir de la relación entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Secretaría de Desarrollo Humano de este Municipio.

En marco del encuentro, el intendente Fabián Blanstein y la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, recibieron al presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo; a su gerente, Diego Gojzman y al director de Articulación Regional del mencionado Ministerio, Diego Ginestra.

El jefe comunal agradeció la llegada de las autoridades a nuestra ciudad, las gestiones realizadas por el equipo de gestión municipal para concretarlo e incentivó a todas las entidades sociales a consultar para ser parte del Programa.

Durante la jornada también se realizó una recorrida por la Cooperativa de Electricidad y otros lugares que son factibles de recibir esta ayuda.

PUNTAPIÉ INICIAL Y COMIENZO DE LA COPA NACIONAL DE FUTBOL INFANTIL TINO COSTA HOMENAJE A “MINGO” ANGELELLO

Hoy a las 14 horas en el estadio del Centro de Educación Física N° 6, dará comienzo de manera oficial la 2ª edición de la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino” Costa que, en esta oportunidad, se destaca por su homenaje a la figura del ex futbolista profesional florense Cesar “Mingo” Angelello.

Tino y Mingo serán los encargados de dar el puntapié inicial de un torneo que promete ser espectacular debido a la gran cantidad de equipos participantes en tres categorías: la 2014 central y las conexas 2012 y 2016.

Luego del acto formal de apertura futbolística, donde los mencionados protagonistas estarán junto al intendente municipal Fabián Blanstein y demás autoridades municipales, Boca Junior y Vélez Sarfield, los dos equipos de la Capital Federal, jugarán por la Zona 1 el partido inaugural del campeonato.

El torneo, organizado por la Municipalidad de Las Flores, organismo estatal que estará acompañado en la organización por colaboradores de instituciones deportivas, educativas y sociales de nuestra comunidad, en lo futbolístico tendrá su continuidad mañana sábado 14, el domingo 15 y el lunes 16 de febrero.

La programación incluye partidos, de manera simultánea, en los tres estadios asignados: CEF N° 6, Ferrocarril Roca y Juventud Unida.

TRÁNSITO

La Dirección de Tránsito informa que los días 14, 15, 16 y 17 de febrero en el horario de 20:00 a 02:00 horas permanecerá cortado el ingreso al Parque Plaza Montero, con motivo de realizarse los Corsos en Av. Independencia entre Pueyrredon y Bernardo de Irigoyen.

Las calles cortadas serán Harosteguy e Independencia; Pueyrredon y Almada; Almada y Las Heras; Sarmiento y Almada; Bdo. de Irigoyen e Independecia; Juan Manuel de Rosas y Roberto Truco.

Por esta razón, el ingreso al Parque se realizará por la calle Bernardo de

Irigoyen.

Asimismo, pedimos cordiales

disculpas a los vecinos de la ciudad por las molestias ocasionadas.

