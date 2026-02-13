13 de febrero de 2026

Cirito mejorando – No nos va a alcanzar el tiempo para agradecer a la gente que nos ayudó

Fm Alpha

Después de las lógicas dudas sobre la profunda y delicada operación en su cabecita que le realizaron en Bs. As. , donde el 11 de diciembre terminó con éxito. A dos meses de la misma es importante saber como sigue su recuperación, por esto, conversamos unos minutos con su tía Erica, que nos contó: “Hoy hace dos meses, el gordo esta super bien gracias a Dios y los médicos, la verdad es que está muy bien, hoy viajó a capital al hospital por los estudios, esta super bien, tiene que empezar con varias terapias porque empieza fonoaudióloga, kinesiólogo, terapista ocupación fisiatra, son varias, él tenía una cuestión en la piernita y en las manos, viene muy bien diciendo más palabras, evolucionando muy bien…” Contaba entusiasmada su tía Erica.

En el final agregó: “Nosotros sumamente agradecido con todos los medios, con la gente, no nos va a alcanzar el tiempo para darle las gracias, a Palomino que se ofreció para viajar sin cargo, ahora el tiene que empezar con las terapias y sin la ayuda de la gente no podríamos afrontar los medicamentos para Cirito, uno vale 200.000 pesos y otro 70.000 y sin la gente era imposible, porque la obra social no ha cubierto todavía…” Remarcaba

 

