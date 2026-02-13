La Buena Noticia: Aplican siembra de abono verde en cultivos hortícolas

Un equipo técnico de INTA Benito Juárez visitó el predio de la Cooperativa de Trabajo El Exilio Ltda. para avanzar en un ensayo que busca protocolizar un plan de trabajo con bases agroecológicas. El objetivo es establecer estrategias para mejorar el suelo, elemento fundamental para obtener cultivos sanos y con mayor potencial productivo.

La actividad forma parte de una red con unidades hortícolas comerciales de Necochea y Tres Arroyos. Durante la visita, junto a los productores, se observó que la técnica de siembra de abono verde aplicada “les permitió controlar el crecimiento de malezas que estaba afectando la producción”.

Por otra parte, se coordinó realizar una toma de muestra de suelos para evaluar si se recupera la sanidad con las estrategias implementadas. Este monitoreo es clave para validar y ajustar el plan de manejo integral que desarrolla la cooperativa, priorizando la salud del suelo como pilar de su producción.

Participaron de la actividad el técnico especialista en suelos, Willy Gutiérrez Valencia, y los productores hortícolas responsables de la unidad, Federico Cortez y Mauricio Annechini.

Fuente: Redes sociales INTA Benito Juárez.

