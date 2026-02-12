12 de febrero de 2026

Se viene el 1° encuentro Jeepero florense

Así lo titularon sus organizadores en el afiche de promoción. Hoy de invitado al piso de LA RADIO, nos visitó Diego López donde nos contó que son 3 días (13, 14 y 15) con una escenografía particular, ya que se acondicionó un lugar exclusivo para el evento, el mismo estará ubicado en prolongación Alcides Seguí, cruzando ruta 91, detrás del reconocido Monte de Fiore, donde las cavas del lugar, más algunos taludes y rampas de tierra, le darán una escenografía ideal para las travesías y desafíos de estos vehículos. También nos informó que normalmente se juntan alrededor de 100 vehículos, y la entrada será libre, habrá servicio de cantina…” Contaba López.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A DIEGO LOPEZ

