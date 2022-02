Boletín Municipal – Lunes 14 de febrero

EL EQUIPO DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL PARTICIPÓ DEL PRE CONGRESO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD EN OLAVARRÍA El pasado viernes 11 el equipo de Salud Pública liderado por el Secretario Eduardo Zapata e integrado por la Directora de Salud, Xenia Forconi, Agustina De Felipe, Luz Niz y María José Saborido, participaron del Pre Congreso organizado por Cosapro de la Región Sanitaria IX donde se abordaron diferentes temáticas sobre Derecho a la Salud, Fuerza laboral en Salud y financiamiento. El pre congreso se desarrolló en Olavarría de cara al Congreso Provincial de Salud que se realizará del 19 al 23 de abril en la ciudad de Mar del Plata. Los referentes sanitarios aportaron ideas, debates y proyectos durante la conformación de las tres mesas de trabajo contando las

experiencias llevadas adelante en nuestro distrito. Del encuentro participaron autoridades provinciales como Ramiro Borzi, director ejecutivo de la Región Sanitaria IX, Norma Morello, directora asociada de la Región Sanitaria IX, Juan Martín Etcheverry, responsable de la unidad coordinadora del COSAPRO, Diego Torino, equipo COSAPRO, Héctor

ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología recuerda a la población en general que se encuentra abierta la inscripción a un nuevo Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos en modalidad virtual, que se realizará los días 21, 23 y 25 de febrero de 14:00 a 15:30 hs. El curso tiene una duración de 3 días con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. Según lo establece el Art 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso, es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.



INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA UBA XXI

La Secretaría de Educación recuerda que hasta el 18 de febrero se encuentra abierta la

inscripción al Programa UBA XXI, para quienes se inscriben por primera vez.

Del 14 de febrero al 7 de marzo es la inscripción a las materias del 1º cuatrimestre.

En la sede de Las Flores puede cursarse a partir de marzo, Introducción al Pensamiento

Científico, que es una de las materias que deben aprobar los interesados en cursar alguna

carrera en la Universidad de Buenos Aires.

El programa UBA XXI permite adelantar durante los dos últimos años del secundario algunas

materias, cursando las tutorías en nuestra ciudad.

Para la inscripción los interesados deben ingresar a través del sitio web https://ubaxxi.uba.ar/

Por informes dirigirse a la Secretaría de Educación en Av. General Paz y Alem, teléfono 440956,

mail educacion@lasflores.gob.ar

SEMPITERNO: LA INSPIRACIÓN LLEGA Y NO HAY QUE DEJAR QUE SE

DETENGA

Así define Luis Rizutti, su abordada pasión por las acuarelas, como autodidacta y curioso por

algunas cuestiones de la vida y la muerte.

El próximo viernes 18 de febrero, en el Salón Hugo Mario Ianivelli de la Secretaría de Cultura

quedará formalmente inaugurada la muestra de pinturas donde se podrán observar acuarelas

que retratan imágenes de distintos lugares patrimoniales de nuestra ciudad como así también

de mausoleos y bóvedas del cementerio.

Lugares que conllevan múltiples imaginarios donde se mezclan sensaciones para analizar y

discernir.

Luis Rizzuti nació en Las Flores y creció en La Plata donde estudió veterinaria para luego volver

a nuestra ciudad para desarrollar su carrera profesional en el ambiente rural sin conexión con

el arte. Autodidacta en los comienzos, apoyado luego por cursos y talleres con artistas locales

descubrió un estilo y una impronta personal que terminaron de inclinarlo para que la

inspiración por lo artístico coexista en su vida.

Durante el 2020, fue seleccionado por la publicación Cielo Sur, México D.F, en la convocatoria

“Tributo a la Memoria” donde publicó su obra “Felipe y el Negro” (acuarela), también participó

en una exposición convocada por Cultura del Municipio de Las Flores.

La Secretaría de Cultura Municipal, con entrada libre y gratuita, invita a la comunidad a

presenciar la interesante exposición de este artista florense.

PROGRAMA ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA ADULTOS MAYORES

NIVEL 2

Se encuentra abierta la inscripción para el segundo nivel del programa “Alfabetización Digital

para Adultos Mayores” dictado por la Secretaría de Educación y Punto Digital, que tiene como

objetivo principal acercar a los adultos mayores a las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación a través de talleres gratuitos, diseñados específicamente para ellos.

Las clases, permitirán una correcta utilización de la computadora y teléfono celular, además

de la navegación por Internet, la búsqueda de datos, la creación de redes sociales y uso de

aplicaciones en dispositivos móviles.

La capacitación, a cargo de la Técnica Florencia Laborde y de Jimena Fernández, estará dividida

en dos clases semanales de una hora, con grupos de un máximo de diez personas, respetando

los protocolos sanitarios vigentes. Las mismas comienzan el lunes 14 de febrero y se realizarán

en el salón de Punto Digital de la Secretaría de Educación, Gral. Paz y Alem.

Grupo 1: lunes y miércoles de 9 a 10 hs.

Grupo 2: lunes y miércoles de 10 a 11 hs.

Por consultas e inscripciones dirigirse a la Secretaría de Educación Av. Gral. Paz y Alem, primer

piso, en el horario de 8 a 20 horas. Comunicarse por nuestras redes sociales o al mail

educacion@lasflores.gob.ar, al teléfono 440956

LA ANMAT INFORMA A LA COMUNIDAD CELÍACA RETIRO DEL

MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LIBRES DE GLUTEN

La Dirección de Bromatología informa a la población que la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), informa a la comunidad celíaca que,

la razón social Merengo SA – RNE N° 21-113307, ha iniciado el retiro voluntario y preventivo

del mercado de los siguientes productos identificados como Alimentos Libres de Gluten:

Alfajor de chocolate relleno de dulce de leche cubierto con baño de repostería, Libre de gluten,

RNPA 21-107762, lotes: 21295 vto. 22/02/2022, 21300 vto. 27/02/2022 y 21312 vto.

11/03/2022.

Alfajor de chocolate relleno de pasta de maní cubierto con baño de repostería, Libre de gluten,

RNPA 21-120368, lote 21335 vto. 03/04/2022

Alfajor relleno de dulce de leche, Libre de gluten, RNPA 21-095320, lote 21335 vto. 03/04/2022

Bocadito de chocolate relleno de dulce de leche cubierto con baño de repostería, Libre de

gluten, RNPA 21-120367, lotes 21312 vto. 11/03/2022 y 21335 vto. 03/04/2022

La medida fue tomada debido a que una de las materias primas analizadas no los hace aptos

para la población celíaca, según lo informado por el sector de aseguramiento de la calidad de

la empresa a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL). Asimismo, destacaron

que el problema se circunscribe sólo a los lotes detallados.

Asimismo, se informa que los productos no representan riesgo alguno para la población que

no es celíaca.

SE REALIZÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DE LAS PEATONALES 2022 CON UN

GRAN ACOMPAÑAMIENTO

Ante un marco verdaderamente multitudinario se desarrolló la segunda noche de la Peatonal

2022 en el Centro de la ciudad, con propuestas para todas las edades. Se vivió un clima

realmente festivo y el tiempo acompaño para tener una jornada sumamente agradable. En la

faceta artística hubo presentaciones en los dos escenarios, el principal y el destinado a los

jóvenes.

Cabe destacar el entorno que rodeo el evento, con diferentes stands, entre los que

mencionamos a las distintas Áreas del Municipio interactuando con las inquietudes de los

vecinos. Se sumaron distintos artesanos y emprendedores con una diversidad de rubros

ofreciendo sus productos, sin faltar la oferta gastronómica.

Con una propuesta diferente en el ámbito de la Danza, Celeste Larramendi y Emily Silva con el

Grupo Usurbanos, se encargaron de abrir los espectáculos previstos. Las jóvenes presentaron

“Go-Go Dancer”, combinando la sensualidad con las coreografías enérgicas para bailar música

urbana sobre tacones altos.

Pilotos, nos regaló diferentes interpretaciones en lo relacionado al Rock, con temas conocidos

y que fueran éxitos en diversas épocas, recibiendo la adhesión del público, sobre todo en los

jóvenes.

Exponiendo su interesante repertorio vinculado a las cosas de nuestra tierra, fue el turno de

Emma Juárez, el citado folclorista acompañado por sus músicos, llevo a adelante un

interesante repertorio con variedad de estilos, convocando otras voces en algunos temas,

sumándose varias parejas del público para acompañar en la danza. Emma dejo su sello nativista

en el escenario.

De la mano de Silvio Arballo, su creador, fue el turno de Capricho de Amor, este grupo que

lleva más de 20 años animando las noches bailables florenses y diferentes escenarios de la

Región con sus siete integrantes, brindo un show que conto y motivo la adhesión de los

presentes con un gran bailable. El cerrado aplauso los despidió del escenario reconociendo su

presentación.

Luego dirigido por la joven profesora Ileana Zacarías, “Bailando con el Alma” con destacado

grupo de alumnas, presentaron una excelente y coordinada coreografía al compás del

Reggaetón, siendo ovacionadas por el público. Las Campeonas del Festival Internacional del

Uruguay dejaron su magnífica propuesta.

El cierre estuvo a cargo de “Vieja Minga”, una orquesta de Cumbia Latinoamericana

provenientes de Tandil y con 13 integrantes…Interpretaron varios Covers estilo colombiano

con la jerarquía de sus músicos, redondeando una muy buena actuación para cerrar la noche

musical.

Debemos consignar que esta vez se efectuaron diversos sorteos con obsequios cedidos por los

diferentes stands con varios vecinos favorecidos.

El escenario joven, que tuvo una interesante adhesión, comenzó con la mejor música y las

mezclas del DJ Maxi Retamal.

Agustín Medrano ofreció su canto como solista, finalista de los Juegos Bonaerenses dejo su

fino estilo, mostrando sus cualidades vocales en lo que es su incipiente carrera artística.

Maane y Kilo SK nos dejaron todo el Trap para deleite de las juventudes que acompañaron su

presentación. De la mano de Lara quien desde hace 2 años realiza música propia, nos dejó su

canto con el marcado estilo del ritmo.

Cercano al escenario, Martin Suarez Lerra, artista de Las Flores, quien lleva adelante su

proyecto AKUMA Tatoo, realizo trabajos de su nueva serie, pintando en vivo. Por otro lado,

Rocío Andino, Profesora de Artes Plásticas, realizo intervenciones en uno de los bancos del

Centro. Su propuesta se encuentra enmarcada en el programa Cultura Sustentable, proyecto

de embellecimiento urbano que llevan adelante la Secretaría de Cultura junto a la

Subsecretaría de Ambiente.

Como expresáramos, con un balance sumamente positivo en líneas generales y a través del

esfuerzo del Gobierno Municipal con todas sus áreas intervinientes, el éxito y la aprobación

del publico corono una gran noche.

El próximo domingo 20 será la tercera convocatoria a una nueva jornada de Peatonal, para

disfrute de la familia y amigos.

EXITOSA 7MA EDICIÓN DE LA CARRERA NOCTURNA DE MTB LAS

FLORES

Alrededor de 350 pedalistas le dieron jerarquía a la VII Edición de la competencia nocturna

contrarreloj por parejas de Mountain Bike, que se desarrolló el pasado sábado en el Parque

Plaza Montero con la organización de la Agrupación MTB Las Flores y con la presencia del

intendente Alberto Gelené, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el asesor

en Políticas Públicas, Emil Gelené; el secretario de Deportes, Fernando Muñiz; los directores

de Deportes Favio Folini y Matías Distéffano; el director de Natatorios Municipales, Prof.

Agustín Distéffano, y demás funcionarios del ejecutivo municipal.

Como es habitual en este tipo de eventos, la laguna se encontró en perfectas condiciones,

donde los numerosos ciclistas de diferentes localidades recorrieron un exigente trazado que

incluyó 33 kilómetros.

Las posiciones de la general fueron las siguientes: en caballeros: 1º) Gonzalo Trota y Ariel Sívori

(La Plata y Chivilcoy), 2º) Martín Caprifoglia y Daniel Núñez (Chivilcoy y Luján) y 3º) Esteban

Rubio y David Castelucci (San Justo y Haedo). Mixtos: 1º) María Arce y Leandro Lavecchia

(Chivilcoy y Morón), 2º) Araceli Bureaux y Leandro Mateos (Brandsen y San Vicente) y 3º)

Vanesa Arce y Lucas Giachetif Francesconi (Chivilcoy y González Catán). Damas: 1º) Carla

Cabrera y María de los Ángeles Barragán (Rauch), 2º) Cecilia Villola y María Sosa (Ezeiza y San

Vicente) y 3º) Graciela López y Cecilia Marcogliano (Canning). Con respecto a la participación de los florenses debemos consignar que Roberto Benavídez

junto a Héctor Casaburi (Cacharí) se adjudicaron la prueba de la división Caballeros “E”,

mientras que Marta Scaroni y Adrián Gopar ocuparon la segunda ubicación en mixtos “D”.

Asimismo, también se destacaron los siguientes representantes de nuestra ciudad: 4º)

Emiliano Fernández y Federico Noguera (Caballeros “A”), 5º) Luis Carpinetti y Mario Gentil

(Caballeros “D”), 5º) Diego Navas y Sergio Córdoba (Caballeros “B”) y 6º) Eugenia Schumacher

y Héctor Mogni (Mixtos “C”).

Por otro lado, los vencedores de cada categoría fueron: Esteban Rubio y David Castelucchi

(Caballeros “A”, San Justo y Haedo); Gonzalo Trota y Ariel Sívori (Caballeros “B”, La Plata y

Chivilcoy); Walter Cappelino y Rafael Hostein(Caballeros “C”, Capital Federal); Diego Cassanir

y Matías Minghielli (Buenos Aires); Marina Arce y Leandro Lavecchia (Mixtos “A”, Chivilcoy y

Morón); Gabriela Piñeiro y Héctor Alanís (Mixtos “B”, Brandsen); Gabriela Gerard y Gastón

Brotzman (Mixto “C”, Florencio Varela y Buenos Aires); Myrian Suárez y Marcelo Andreoli

(Mixtos “D”, Marcos Paz); y Carla Cabrera y Naty Barrionuevo (Damas, Rauch).

La Secretaría de Deportes felicita y a su vez resalta el esfuerzo de la Agrupación MTB Las Flores

por la excelente organización en esta competencia que ya es una marca registrada para Las

Flores.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram