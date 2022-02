Cuarta dosis en Argentina, ¿Quiénes y cuándo recibirán el refuerzo contra el Covid?

El Gobierno Nacional aprobó la aplicación de la cuarta dosis contra el coronavirus (Covid-19). Si bien todavía se está aplicando la dosis adicional, la tercera en el esquema de inmunización, ciertas personas de un rango de edad determinado podrán aplicarse otra dosis de refuerzo extra. Tras la confirmación por parte del ministerio de Salud, la vacuna estará dirigida, en principio, a personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años con esquema de vacunación completo de la dosis de Sinopharm. Se estima que la aplicación del refuerzo comenzará en marzo, cuatro meses después de la aplicación de las primeras dosis adicionales, con el fin de complementar el esquema primario. Además, sabiendo que Ómicron no se ha superado en su totalidad, por más de que los casos de esta variante se hayan desplomado en las últimas semanas, la situación no está controlada y desde el gobierno impulsarán la vacunación del refuerzo. Por el momento, no hay precisión con respecto a qué vacunas entrarán dentro de esta nuevo plan estratégico del ministerio de Salud.

Fuente: BAE Negocios