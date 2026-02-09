Boletín Municipal: Se realizó el sorteo y el viernes comenzará la copa de fútbol Infantil Las Flores Tino Costa homenaje a César Mingo Angelello

SE REALIZÓ EL SORTEO Y EL VIERNES COMENZARÁ LA COPA NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL LAS FLORES “TINO COSTA” HOMENAJE A “MINGO” ANGELELLO

Tal como estaba anunciado, se llevó a cabo en el Salón Rojo Municipal la Ceremonia del Sorteo de la 2ª edición de un Torneo que concentrará la participación de más de 40 equipos de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires y de un equipo de la provincia de Corrientes.

El campeonato, que contará con la presencia de equipos de la categoría 2014 de importantes clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en su categoría principal tendrá en el Grupo 1 a Boca Juniors de la Capital Federal que integrará su zona junto a Vélez Sarfield, Ferrocarril Roca de Las Flores y GEBEL de Corrientes.

La zona 2 la conformarán: River Plate de Capital Federal, Barrio Traut de nuestra ciudad, Unión Apeadero de Saladillo y EPARD de Canning (Ezeiza).

Zona 3: Huracán de Parque Patricios (Bs As), Academia MS Las Flores, Argentino de Saladillo y Franja de Oro de Monte Grande.

Zona 4: Banfield, Juventud Unida de Las Flores, Comercio de General Alvear y Ferrocarril Sud de Olavarría.

Zona 5: Independiente de Avellaneda, el equipo florense El Taladro, Argentinos Juniors(Filial Moreno), El fortín de Olavarría.

Zona 6: Lanús (primer campeón de la Copa 2025), Atlético Las Flores, EFIL de Lobos.

Zona 7: Estudiantes de La Plata, El Hollín de nuestra localidad y El Salado de General Belgrano.

Además de la categoría central 2014, de manera simultánea en los tres estadios asignados: Ferrocarril Roca, Juventud Unida y CEF N° 6 se disputarán los torneos paralelos de las categorías 2012 y 2016, de la que también formarán parte distintos equipos de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires.

El equipo de trabajo ya se encuentra en la tarea actual de ultimar todos los detalles necesarios para qué en esta nueva edición, homenaje al ex futbolista profesional florense “Mingo” Angelello, se repita todo lo muy bueno logrado anteriormente.

El Torneo se disputará en nuestra ciudad desde el próximo viernes 13 de febrero y se extenderá a los días, 14, 15 y 16.

Este evento deportivo organizado por la Municipalidad de Las Flores, en colaboración comprometida con dirigentes y entrenadores de distintas instituciones deportivas, sociales y educativas de nuestro medio, cuenta con un fuerte apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y de la Fundación Banco Provincia. Estas dos entidades, son las encargadas de contribuir en el financiamiento de este importante proyecto social y deportivo de identidad bien florense.

La Copa Nacional Las Flores “Tino Costa” ya demostró con creces el año anterior que, más allá de lo deportivo, generó un movimiento especial en la ciudad, debido a la gran cantidad de personas que arribaron a Las Flores, un hecho que beneficia de manera significativa a las actividades de hotelería, hospedajes temporarios, turismo, gastronomía y distintas actividades comerciales.

Es importante destacar también que los estadios de Ferrocarril Roca, Juventud Unida y el CEF N° 6, serán los campos de juego donde se disputarán los partidos.

About The Author