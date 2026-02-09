9 de febrero de 2026

La Cooperativa Eléctrica informa sobre el corte de energía en el campo

5 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que, debido a la caída de una rama sobre la línea Newton (en Ruta Provincial N° 30), se produjo una interrupción del servicio eléctrico.

Sectores afectados:
– Zona Rural
– Sector Noroeste
– Parque Plaza Montero

Las cuadrillas ya se encuentran trabajando en el lugar para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la brevedad.

Ante cualquier inquietud, comunicarse con la Guardia de Energía: 2244 442063.

Agradecemos la paciencia y comprensión de los asociados.

