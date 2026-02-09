La Cooperativa Eléctrica informa sobre el corte de energía en el campo

La Cooperativa Eléctrica informa sobre el corte de energía en el campo1 minuto de lectura
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que, debido a la caída de una rama sobre la línea Newton (en Ruta Provincial N° 30), se produjo una interrupción del servicio eléctrico.
Sectores afectados:
– Zona Rural
– Sector Noroeste
– Parque Plaza Montero
Las cuadrillas ya se encuentran trabajando en el lugar para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la brevedad.
Ante cualquier inquietud, comunicarse con la Guardia de Energía: 2244 442063.
Agradecemos la paciencia y comprensión de los asociados.