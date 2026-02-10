Eduardo Campion habló sobre la flamante Capilla Madre de Dios

Después de un tiempo, invitamos a “El Periodístico” al cura Párroco local Eduardo Campion. En una charla amena con Ernesto Varela, el sacerdote se explayo sobre la atención de las distintas Capillas, en especial “Madre de Dios” en Avs. Cruz Marqués y Gra. Alvear, que, si bien no ha sido inaugurada oficialmente, comenzaron con diversas misas, expresando que faltarían las aberturas donde se colocarían entrando el invierno, agregando que hay una comisión exclusiva para erigir la misma, y por otro lado una que se dedica al mantenimiento de la Iglesia parroquial, donde estuvieron cambiando las chapas que dan arriba del altar, solo falta las soleras de chapa.

Por otro lado, también comentó que las actividades no son tan intensas en época de verano, remarcando que la vocación de realizar el seminario tiene poca adhesión, es totalmente un llamado de Dios y que tiene que ser algo naturalmente, y no motivado por un aviso publicitario…También el sacerdote recordó que nuestra ciudad dio a Roberto Priori, y que la vecina localidad de Saladillo tal vez posee un énfasis más superior en apego a la iglesia, tal vez motivada por el trabajo del presbítero Antonio Gradoazo, donde dejó un importante legado.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A EDUARDO CAMPION

