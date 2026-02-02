Buena noticia: Construyen 50 viviendas con diseño energético eficiente

En breve finalizarán las casas de 36 m² que priorizan el uso de luz solar para calefacción e iluminación, reduciendo el consumo. Incluyen aislamiento acústico y permiten una futura ampliación de los dormitorios.

Con la intervención de la Cooperativa de Vivienda Santa Clara Ltda., el plan de 50 viviendas se encuentra en su etapa final de construcción, con entrega estimada para el próximo mes de marzo. Las obras corresponden al programa provincial Camino a Casa y representan una inversión actualizada que supera los mil seiscientos millones de pesos. Actualmente, los trabajos se concentran en la terminación de veredas, rampas, entradas para autos, pintura y revestimientos.

Este prototipo es el primero de la provincia que se está ejecutando masivamente. Así lo explicó el subsecretario de Programación y Ejecución de Obras, Adrián Sartor, quien detalló las características del modelo. “Es un modelo evolutivo de eficiencia energética con crecimiento fácil de los dormitorios”.

Las viviendas, de 36 metros cuadrados de construcción tradicional mixta, están específicamente pensadas para reducir el consumo de energía. Su diseño permite aprovechar la mayor parte del tiempo la energía solar, tanto para calefaccionar como para iluminar los ambientes. Este enfoque busca una optimización sostenible de los recursos naturales disponibles.

Además de la eficiencia energética, las unidades cuentan con barreras sonoras necesarias entre los ambientes de estar y de descanso. Esta disposición genera un aislamiento acústico destinado a propiciar un normal descanso para los futuros ocupantes. El proyecto también contempla la posibilidad de un crecimiento futuro de la vivienda.

Cada casa incluye ingreso vehicular y está construida sobre lotes pertenecientes a la entidad ejecutora. El modelo prioriza el uso de luz solar y está preparado para futuras ampliaciones. Con las obras próximas a finalizar, el proyecto se acerca a su fase de entrega a los adjudicatarios.

Fuente: Prensa oficial provincia de Río Negro.

