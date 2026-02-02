Diego de Alzaa desde Sidney entre la naturaleza y la aventura

Con una filosofía de vida particular, lejos de las presiones de la vida moderna, pero aprovechando el adelanto de las nuevas tecnologías, en “El periodístico” de hoy, hablamos con Diego De Alzaa hijo de Daniel (médico) y Alicia Franco.

Diego en estos momentos se encuentra en Sidney Australia – Oceania con 14 HS. De diferencia con su país natal, enseñando Surf haciendo la temporada, para volver con su hija en abril a Valencia España lugar de residencia.

Diego es egresado de la Universidad Politécnica de Valencia, master en hotelería y turismo y se ha destacado en actividades deportivas y sociales, incluyendo roles como instructor de tenis y promotor de integración cultural. De hecho, Diego se encuentra culminando un libro, “El Guardián de las memorias” Donde cuenta desde sus vivencias en el lugar que lo vio nacer, hasta sus anécdotas de supervivencia (con tiburones) y coach en embarcaciones de lujo en Europa y Australia.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A DIEGO DE ALZAA

