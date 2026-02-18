Caso cierre de FATE; «Hace 30 años que la empresa pierde plata»

Fate anunció su cierre definitivo: la histórica marca argentina de neumáticos despidió a sus 920 empleados y dejó de producir

La marca argentina de la familia Madanes Quintanilla tiene 80 años de vida. Es la primera compañía grande que abandona su actividad en los últimos años. Según allegados, todos los trabajadores serán indemnizados.

Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. La empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

Una allegado precisó a Infobae: “Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”. La noticia llega en un contexto de creciente crisis para el sector industrial local en general, con fuerte impacto por la apertura económica y el ingreso de productos importados al país. Uno de ellos, los neumáticos. “Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”, agregó la fuente.

Un grupo de trabajadores se sienta en la vereda frente a la planta de Fate. (Maximiliano Luna) Un grupo de trabajadores se sienta en la vereda frente a la planta de Fate. (Maximiliano Luna)

Así, en principio, la empresa, que nació en 1940, indemnizará a todos sus trabajadores según las condiciones de la ley vigente.

En un breve comunicado, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”. Es la única referencia que se realizó sobre los motivos del drástico cierre.

En ese texto, firmado por “el Directorio” y fechado hoy, la empresa subrayó su liderazgo industrial, cimentado en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”. Indicó también que fueron pioneros en abastecer el mercado de neumáticos radiales y que supieron mantener una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante, expresaron.

Javier Madanes Quintanilla, presidente de Fate y Aluar Javier Madanes Quintanilla, presidente de Fate y Aluar

El comunicado no incluyó declaraciones de Madanes Quintanilla, nieto de Leiser Madanes, un inmigrante polaco que llegó al país a comienzos del siglo XX y comenzó su negocio como vendedor ambulante de pilotines de hule en Once.

Según datos de Forbes Argentina y su ranking de 2024, el patrimonio personal de Madanes asciende a unos USD 1.500 millones. Una fuente cercana reveló: “Javier está destrozado, hoy es un día de luto”.

Crisis

Sí hubo más detalles sobre el contexto que afectaba a la compañía en un comunicado emitido en mayo de 2024, cuando la empresa despidió a 97 trabajadores por una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”.

Fate –que es acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas– señaló en ese momento que su actividad estaba expuesta a factores muy negativos que incrementan severamente el costo de su producción. Mencionó “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, ausentismo, elevada conflictividad gremial”.

El mensaje de la empresa para informar el cierre a sus empleados El mensaje de la empresa para informar el cierre a sus empleados

Los trabajadores se enteraron del cierre cuando llegaron para cumplir con su jornada laboral. La compañía promete que los indemnizará Los trabajadores se enteraron del cierre cuando llegaron para cumplir con su jornada laboral. La compañía promete que los indemnizará

La empresa denunció también “escandalosas asimetrías” en el comercio exterior. Según comunicó: “Como efecto de estas asimetrías, el costo final de los productos que manufactura la empresa es muy superior al de neumáticos fabricados en otros países. La consecuencia es una brecha de competitividad insalvable que torna imposible continuar exportando los productos que la empresa fabrica en la Argentina a mercados en los que nuestra marca está presente desde hace décadas”.

En 2022, el sector estuvo envuelto en un prolongado conflicto con el Sindicato único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna). Se detuvieron las plantas de las tres empresas fabricantes del país —Fate, Pirelli y Bridgestone— y Madanes calificó la situación como “neo-anarquismo que impide producir”, responsabilizó al gremio y apuntó contra el Partido Obrero.

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”

El año pasado, en La fábrica podcast, anticipó que el cepo cambiario se mantendría “por mucho tiempo” en el país y sostuvo que la reducción de la brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui generaba “incomodidad”. Sus declaraciones recibieron la respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, y del entonces referente de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.

En septiembre pasado, durante el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó la planta de Fate y vivió un tenso momento con Alejandro Crespo, líder del Sutna. Con Madanes Quintanilla presente, el sindicalista entregó a Villarruel un documento que cuestionaba la apertura de las importaciones “utilizadas por las patronales para producir despidos y todo tipo de desvinculaciones”.

No está claro aún el destino del predio donde funciona la planta de San Fernando, una instalación de más de 157.000 metros cuadrados (1.690.000 pies cuadrados) en un terreno de 40 hectáreas (99 acres), con capacidad productiva de más de 5 millones de cubiertas por año.

Según detalló Infobae a mediados de 2025, un récord de importaciones había obligado a las marcas nacionales de neumáticos a bajar sus precios hasta un 15 por ciento. Un dato de esos días anticipó lo que vendría para el sector: en mayo entraron al país más de 860.000 cubiertas provenientes del exterior. Fue la cifra más alta para un solo mes en más de dos décadas.

FUENTE: INFOBAE

About The Author