18 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Finde XL de Carnaval: «En nuestra ciudad también se superaron las expectativas»

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

La directora de Turismo y Promoción local, Wanda Borda, se refirió este miércoles en la 91.5 al fin de semana extra largo que dejó cifras récord en diversos puntos de la provincia como así también en nuestra ciudad. «Hubo muchísimo movimiento en todo el país y también en nuestra ciudad que tuvo como hecho principal la Copa de Fútbol Tino Costa con más de 800 chicos de distintos equipos del país donde el municipio estuvo presente acompañando a la organización». La funcionaria destacó el alto índice de ocupación hotelera como así también cabañas y demás. «Aún estamos afinando números y realizando estadísticas pero en el Parque Plaza Montero tuvimos casi un centenar de visitantes acampando». Finalmente, Borda se mostró entusiasmada con lo que viene. «Ya estamos a las puertas de Corsolandia que también tendrá mucha gente sin olvidar el súper finde XXL de marzo que en nuestra ciudad se extenderá hasta el miércoles 25 inclusive por nuestro aniversario».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Información importante de Corsolandia

5 segundos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

El Club de Planeadores vuelve a desafiar la gravedad: 7 y 8 de marzo «Rauch Vuela”

11 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El paro de la CGT se sentirá también en nuestra ciudad

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Información importante de Corsolandia

5 segundos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

El Club de Planeadores vuelve a desafiar la gravedad: 7 y 8 de marzo «Rauch Vuela”

11 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El paro de la CGT se sentirá también en nuestra ciudad

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Finde XL de Carnaval: «En nuestra ciudad también se superaron las expectativas»

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.