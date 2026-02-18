Finde XL de Carnaval: «En nuestra ciudad también se superaron las expectativas»

La directora de Turismo y Promoción local, Wanda Borda, se refirió este miércoles en la 91.5 al fin de semana extra largo que dejó cifras récord en diversos puntos de la provincia como así también en nuestra ciudad. «Hubo muchísimo movimiento en todo el país y también en nuestra ciudad que tuvo como hecho principal la Copa de Fútbol Tino Costa con más de 800 chicos de distintos equipos del país donde el municipio estuvo presente acompañando a la organización». La funcionaria destacó el alto índice de ocupación hotelera como así también cabañas y demás. «Aún estamos afinando números y realizando estadísticas pero en el Parque Plaza Montero tuvimos casi un centenar de visitantes acampando». Finalmente, Borda se mostró entusiasmada con lo que viene. «Ya estamos a las puertas de Corsolandia que también tendrá mucha gente sin olvidar el súper finde XXL de marzo que en nuestra ciudad se extenderá hasta el miércoles 25 inclusive por nuestro aniversario».

