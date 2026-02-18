18 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El paro de la CGT se sentirá también en nuestra ciudad

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

La medida de fuerza de este jueves contra la reforma laboral dispuesta por la CGT también tendrá impacto en Las Flores. En las últimas horas se confirmó que gremios docentes, bancarios y de la salud se adherirán al paro. También trabajadores de SOSBA (gremio al cual pertenecen los trabajadores de ABSA) y el Sindicato de Luz y Fuerza (Cooperativa Eléctrica) se sumarán al reclamo dejando de atender en sus respectivas oficinas administrativas y cajas de cobro. En cuanto a los gremios municipales, el Departamento Ejecutivo respetará la jornada laboral de aquellos agentes que decidan concurrir a sus puestos de trabajo con normalidad pero hizo hincapié en que se mantendrán los servicios esenciales. Aunque la medida de fuerza es sin movilización, se cree que de todos modos muchos ciudadanos marcharán a Congreso en protesta al Gobierno de Javier Milei.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Información importante de Corsolandia

23 segundos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

El Club de Planeadores vuelve a desafiar la gravedad: 7 y 8 de marzo «Rauch Vuela”

11 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Finde XL de Carnaval: «En nuestra ciudad también se superaron las expectativas»

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Información importante de Corsolandia

23 segundos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

El Club de Planeadores vuelve a desafiar la gravedad: 7 y 8 de marzo «Rauch Vuela”

11 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El paro de la CGT se sentirá también en nuestra ciudad

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Finde XL de Carnaval: «En nuestra ciudad también se superaron las expectativas»

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.