El paro de la CGT se sentirá también en nuestra ciudad

La medida de fuerza de este jueves contra la reforma laboral dispuesta por la CGT también tendrá impacto en Las Flores. En las últimas horas se confirmó que gremios docentes, bancarios y de la salud se adherirán al paro. También trabajadores de SOSBA (gremio al cual pertenecen los trabajadores de ABSA) y el Sindicato de Luz y Fuerza (Cooperativa Eléctrica) se sumarán al reclamo dejando de atender en sus respectivas oficinas administrativas y cajas de cobro. En cuanto a los gremios municipales, el Departamento Ejecutivo respetará la jornada laboral de aquellos agentes que decidan concurrir a sus puestos de trabajo con normalidad pero hizo hincapié en que se mantendrán los servicios esenciales. Aunque la medida de fuerza es sin movilización, se cree que de todos modos muchos ciudadanos marcharán a Congreso en protesta al Gobierno de Javier Milei.

