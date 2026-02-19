El Club de Planeadores vuelve a desafiar la gravedad: 7 y 8 de marzo «Rauch Vuela”

El Club de Planeadores de la vecina localidad, organiza para el 7 y 8 de marzo el gran evento “Rauch Vuela”, un espectáculo que se generó hace unos años y que, en algunos casos, fue proyecto a imitar. El evento, promete una gran muestra con aviones Vintage, y actuales, como así también distintas destrezas con la llegada de los grandes exponentes de la acrobacia aérea. También será una gran muestra de las ONG de la ciudad, empresas con patios de comida y música. Por esto, hablamos con el Pte. de la institución Guillermo Tobías.

“Estuvimos dos años sin actividad de este tipo, no lo hicimos antes por cuestión económica, de incertidumbre, pero allá por octubre del 2025 decidimos arrancar previo analizar los costos. Esto es entrada libre y gratuita como ustedes saben. Lo hacemos año por medio, bueno, ese es el intento, aunque es algo cansador y repetitivo por lo que tenemos que innovar…” Decía en el inicio de la entrevista con Ernesto Varela.

Sobre los tiempos, dijo: “Los festivales necesitan una autorización de la ANAC, que nos dice que unos dos meses antes hay que presentar toda la documentación, luego hay inspecciones de todo tipo. Cuando conseguís eso recién ahí podés solicitar el espacio aéreo y ellos te autorizan cierto nivel, además de conversar con empresas para el espacio publicitario, eso lleva mucho tiempo, charlas, etc”…Los Aeroclubes de la zona son los primeros que se enteran. Nos participan siempre, los chicos de Las Flores vienen prácticamente todos y si nos pueden dar una mano ahí están, lo mismo de Azul, Tandil, Olavarría. Todo esto hace que haya mucha gente para trabajar y se necesita gente capacitada. También nos dan una mano con el ingreso y la ubicación del público. Nos gusta que si pueden participen ellos también del festival…”

Por otro lado agregaba: “Dividimos el espectáculo en dos partes, la social y el show aéreo, tendremos exhibiciones, estará Jorge Malatini, Roberto Buonocuore de Mar del Plata que viene con un nuevo avión ruso de Gral. Rodríguez, habrá mucho avión antiguo tipo vintage, aviones de guerra, biplanos, estamos gestionando la participación de la Aviación del Ejército Argentino que va a cumplimentar la parte aérea, estamos gestionando un globo, salto en paracaídas esta vez no porque es complicado porque se pide espacio aéreo en otro nivel, y saltar en tándem es riesgoso como quieren ellos…” Sobre el tema seguridad, dijo: “El evento es algo complejo porque es una actividad de alto riesgo. Se minimizan porque hay gente muy profesional y muy capacitada pero no está exenta del accidente”. Afirmaba.

Sobre la presencia de aviones caza donde la Base de Tandil participaban con vuelos rasantes, dijo: “La situación de Tandil es que tiene la base aérea, la sexta brigada convive con el aeropuerto civil. Ahí estuvieron asentados la parte de Mirage antes y después de Malvinas, luego salieron de servicio y quedaron los Pampas. Los que vinieron en ediciones anteriores hicieron pasadas. Ahora se tienen que preparar para la llegada de los F-16. Para este evento no los tenemos. Ojalá para el próximo sí estén…”.

En el final, Tobías invitaba: “Habrá Patio de Comidas, emprendedores, artesanos, exposición de autos y pista de test drive de algunas concesionarias, será muy concurrido y completo. Los esperamos para venir a pasar el día con la familia…”

