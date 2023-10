Cayeron las ventas por el Día de la Madre

Según lo informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en este Día de la Madre las ventas cayeron un 3,2% respecto al 2022, siendo el ticket promedio de $20.529 y con el rubro indumentaria como el más elegido por los compradores. CAME señaló que «la situación económica por la dinámica de precios generó que los consumidores optaran por regalos más económicos; este resultado no generó sorpresa ya que la mayoría de los comercios esperaban una jornada tranquila». A su vez, en relación a los rubros elegidos, el más solicitado fue el de Indumentaria, el cual registró un 20% de incremento en las ventas. En tanto, los Equipos periféricos, celulares y accesorios disminuyeron un 13,1%, ubicándose como el rubro que detectó una caída más profunda que el resto. Vale destacar que la baja rentabilidad que tienen los comercios dejaron poco margen para realizar promociones propias, por lo que sólo el 50% de los negocios lanzó ofertas específicas.

Fuente: La Noticia 1

