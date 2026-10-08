Centro de Día: paseos, visitas, sorteos y próximas actividades en el predio

La 91.5 habló con Alicia Regalado quien dirige el Centro Educativo Asistencial «Centro de Día» sobre las últimas novedades de la entidad que trabaja diariamente en la integración social de jóvenes con discapacidad. «Estuvimos hace pocos días visitando nuevamente la Exposición Rural y también participamos del evento que organizaron CreHab, Ferro y Atletismo Las Flores que fue a finales de septiembre. Cuando el tiempo lo permite y al tener movilidad propia la comunidad nos ve recorriendo la ciudad y eso nos pone muy contentos porque la mayoría de las actividades las llevamos a cabo en nuestra sede», explicó. Sobre lo que se viene, Regalado contó que «estamos ofreciendo numeritos para un sorteo por el Día de la Madre que los pueden pedir a nuestros colaboradores o acercarse a nuestra sede. Y ya estamos pensando en una jornada en noviembre en nuestro predio donde habrá música, yoga y emprendedores».

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